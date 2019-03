Ricains, les russes vont vous casser la gueule : « Ainsi est-on conduit à apprécier l’initiative des militaires russes comme un acte révolutionnaire, qui constitue une énorme pression exercée sur le Pentagone… »

Gerasimov s’en-va-t-en-guerre

mardi 05 mars 2019

Forum

Il n’y a pas de commentaires associés a cet article. Vous pouvez réagir.

Imprimer 708

Gerasimov s’en-va-t-en-guerre

5 mars 2019 – Peut-être d’une façon divergente pour ne pas dire éloignée des habitudes de leur président, ou dans tous les cas sur une voie un plus disons guerrière parce que sans la moindre concession dans leurs analyses des intentions jugées belliqueuses et agressives du bloc-BAO et des USA, les militaires russes affirment leur volonté de préparer à la fois une nouvelle stratégie, un nouveau conflit, et une adaptation complète aux nouvelles formes d’agression. Dans une conférence à l’Académie Militaire jeudi dernier, le chef d’état-major général, le Général Gerasimov, a détaillé les multiples aspects de la nouvelle posture des forces armées russes.

Le point le plus remarquable à notre estime, on le verra, c’est l’intégration complète et opérationnelledes types d’“agression-soft” (ou “agression douce”) définitivement identifiées et classifiées en tant que telles au début de la décennie mais non encore formellement intégrées dans une stratégie de guerre totale, au niveau de chefs militaires. Il s’agit de ce qu’on nomme soit de l’expression de “révolution de couleur”, soit de celle de “stratégie de regime change”, dans lesquelles l’action massive de la communication, la désintégration de la réalité, l’utilisation de narrative jouent un rôle essentiel. Sputnik.Newsa donné un compte-rendu de cette conférence dont nous ferons usage pour telle ou telle citation.

« Les rivaux géopolitiques de la Russie préparent une guerre d’un nouveau type contre un ‘adversaire de haute technologie’ utilisant des armes de haute précision à partir de plateformes dans les airs et dans l’espace et développant activement une confrontation dans le domaine de l’informations, a déclaré le chef de l’état-major russe, Premier ministre adjoint de la Défense, le général Valery Gerasimov lors d’une conférence sur l’élaboration d’une stratégie militaire devant l’Académie Militaire de Moscou.

» “Par conséquent, la recherche de stratégies rationnelles pour faire la guerre à un adversaire différent est d’une importance primordiale pour le développement de la théorie et de la pratique de la stratégie militaire. Nous devons clarifier l’essence et le contenu de la stratégie militaire, les principes de la prévention, la préparation à la guerre et sa conduite”, a noté le chef de l’état-major général. »

• Ces nouvelles guerres qui sont en préparation sont à la fois “classiques” et “asymétriques”. Elles nécessitent principalement un renforcement dans le domaine de la dissuasion stratégique et dans celui de la défense des structures de l’État.

• La modernisation des forces russes dans l’optique de mettre en place cette nouvelle stratégie à double mission (dissuasion stratégique et défense des structures de l’État) implique un renforcement d’une armée de métier, avec l’objectif de 475 000 soldats contractants en 2025, ce qui réduit d’autant la conscription, et un corps d’officier hautement entraîné et expérimenté. (Actuellement, 96% des chefs d’unité combinées de combat et autres forces opérationnelles ont une expérience de combat réel.)

• En vue de maintenir la parité nucléaire, et même de la renforcerpour être prêt à rechercher un avantage de la Russie, 82% des systèmes d’arme nucléaires sont aujourd’hui des nouvelles générations de modernisation. Gerasimov explique que l’extrême complexité des systèmes d’arme stratégiques et nucléaires fait qu’il est impératif de les produire ou de préparer complètement leur production en temps de paix, pour n’avoir pas à relever le défi de l’organisation d’une production en un temps très court, en temps de guerre. Dès lors, tout ce qui est nécessaire à la production doit être fabriqué et prêt à être utilisé, sinon déjà utilisé en production, avant un conflit, ce qui revient si l’on comprend bien à cette notion de “renforcement” de la parité nucléaire “pour être prêt à rechercher [l’]avantage”.

• Du point de vue opérationnel et en fonction de la complexité de certains des nouveaux types de conflit, surtout de type asymétriques, la base de l’organisation des forces de déploiement de cette nouvelle stratégie sont du type ‘Force Rapide d’Intervention’, capables de répondre rapidement à une situation d’urgence et à réaliser sa mission d’une manière autonome. Le modèle créé autour du contingent des forces aérospatiales russes déployé en 2015 en Syrie constituerait le noyau central d’une telle force d’intervention. Les composants critiques de cette force sont de trois ordres : des forces opérationnellement très rapides à se déployer, la capacité d’être aussitôt prêt à prendre en charge la gestion des systèmes préparés à l’avance, et une puissante capacité de guerre de l’information(de la communication).

• Comme nous l’avons déjà signalé, le passage le plus important pour notre point de vue de l’intervention de Gerasimov concerne la prise en compte opérationnelle, comme un nouvel élément de la guerre, de la nouvelle stratégie mise au point par les USA/le bloc-BAO, et comprenant notamment les moyens de communication hostileset de type classiquement nommé “cinquième colonne”, – soit les “révolutions de couleur” et le stratégie dite de regime change.