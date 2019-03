La bagnole High-tech comme escroquerie du troisième millénaire : pour 25000 euros on a un bas de gamme (prix doublé en vingt ans), et le budget moyen est de 6000 euros par mois ! On s’achète une bagnole à 56 ans maintenant !!! Pierre confirme les ravages de la voiture écolo (licenciements chez Audi, VW, etc.)

AUTOMOBILE – A 24.300 euros en moyenne, le prix facturé par le concessionnaire pour une voiture neuve (remises comprises) n’a jamais été aussi élevé. Le produit devient quasiment un luxe, que l’on s’offre en moyenne à l’âge de 56 ans, et qui laisse la porte grande ouverte au marché de l’occasion et du low cost. Explications.26 déc. 2016 12:49 – Laurence Valdés

Les voitures neuves n’ont jamais été aussi inaccessibles. Les acheteurs ont déboursé 24.300 euros (après remises) en moyenne pour s’en offrir une en 2016, selon une étude New Car Buyer Survey (NCBS), dévoilée par Les Echos ce lundi 26 décembre 2016. C’est 4,5% de plus qu’un an plus tôt et 4000 euros de plus qu’il y a dix ans.

En détail, le prix des automobiles fabriquées par les constructeurs haut de gamme (BMW, Audi, Mercedes…) ont bondi de 18% en dix ans pour atteindre 42.134 euros en moyenne, tandis que celui des généralistes (Renault, Peugeot, Citroën…) a augmenté de 16% pour atteindre 22.000 euros.

Limiter la pollution et assister la conduite

Les raisons de cette envolée des prix sont multiples. D’une part, celle-ci s’explique par le surcoût lié au développement des technologies visant à réduire les émissions de CO2, qui se concrétisent par des moteurs à injection directe et des matériaux plus légers notamment. Auquel il faut désormais ajouter les coûts liés à la dépollution tels que les pièges à oxyde d’azote (NOx), les filtres SCR (Selective Catalyc Reduction) ou les vannes EGR (Exhaust gaz recirculation), deux systèmes qui servent justement à limiter l’émission de ces gaz irritants.

D’autre part, les nouveaux équipements numériques font monter la facture finale. Il s’agit des systèmes d’aides à la conduite qui impliquent la mise en place de caméras, de capteurs, de radars ou de processeurs embarqués. Sans oublier l’ajout d’écrans tactiles pour accéder aux fonctions.

Les acheteurs de voiture neuve ont en moyenne 56 ans

Résultat, les particuliers qui achètent une voiture neuve ont en moyenne 56 ans, un record. C’est cinq ans de plus qu’il y a dix ans (51 ans) et neuf ans de plus qu’il y a vingt ans (47 ans). En dehors des clients fortunés qui n’hésitent pas à débourser beaucoup pour se faire plaisir, les acheteurs plus modestes se détournent du marché classique du neuf, qui devient hors de portée. Ce qui fait la part belle à la fois aux modèles d’occasion et aux modèles neufs low cost proposés notamment par Dacia. Au point qu’au dernier trimestre de l’année, dans le marché du neuf, les ventes de Dacia ont rattrapé celles de Citroën. A titre d’exemple, une Logan se vend à partir de 7790 euros, selon la grille publiée par Autoplus.

Enfin, si les clients sont peu enclins à dépenser près de 25.000 euros pour une automobile neuve, c’est aussi parce qu’une fois le chèque signé chez le concessionnaire, les dépenses ne s’arrêtent pas là. A l’usage, il faut débourser chaque année entre 4733 euros par an (pour une Logan Diesel) et 8723 euros (pour une Toyota Prius hybride) quand on prend en compte l’achat, le carburant, l’entretien et l’assurance, selon une enquête publiée en mai dernier par l’Automobile club association.

