La France défigurée et puis ruinée par leur euro : « L’introduction de l’euro a entraîné 40 604 euros de perte par habitant au Portugal, 55 996 euros de perte par habitant en France, et 73 605 euros de perte par habitant en Italie. »

En Allemagne, le Centrum für Europäische Politik (CEP) vient de publier une étude sur les perdants et les gagnants de l’euro, étude réalisée par Alessandro Gasparotti et Matthias Kullas : « 20 Years of the Euro : Winners and Losers, An empirical study »

Dans son analyse, le CEP conclut que l’Allemagne est le pays qui a le plus bénéficié de l’introduction de l’euro : c’est un gain de 1 893 milliards d’euros de 1999 à 2017, soit 23 116 euros de gain par habitant.

Les Pays-Bas ont tiré un avantage notable de l’introduction de l’euro, avec un gain de 21 003 euros par habitant. La Grèce a obtenu un très faible avantage grâce aux plans de sauvetage européens, avec un gain de 190 euros par habitant au final.

Dans les autres pays, l’euro a entraîné une baisse de la prospérité : moins 69 milliards d’euros pour la Belgique, moins 224 milliards d’euros pour l’Espagne, moins 424 milliards d’euros pour le Portugal, moins 3 591 milliards d’euros pour la France, et jusqu’à moins 4 325 milliards d’euros pour l’Italie.

L’introduction de l’euro a entraîné 40 604 euros de perte par habitant au Portugal, 55 996 euros de perte par habitant en France, et 73 605 euros de perte par habitant en Italie.

https://www.cep.eu/fileadmin/user_upload/cep.eu/Studien/20_Jahre_Euro_-Gewinner_und_Verlierer/cepStudy_20_years_Euro-_Winners_and_Losers.pdf?fbclid=IwAR0zOHfxiDRgnax7KrUTYJivslSr6s1QSWBtIIUIRTlzgLJtx6WQmR2XU-M