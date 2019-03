Pourquoi les ultra-riches méritent leur pognon et pourquoi les quatre milliards de super-pauvres méritent leur sort/mort

Les 26 personnes les plus travailleuses sont aussi riches que les 3,8 milliards de personnes les plus paresseuses réunies

Oxford, Royaume-Uni (dpo) – Ils l’ont vraiment mérité : une étude récente de l’ONG Oxfam a révélé que les 26 personnes qui travaillent le plus dur sur la planète sont aussi riches que les 3,8 milliards de personnes les plus paresseuses du monde. Selon Oxfam, les résultats de cette étude démontrent clairement à quel point l’engagement personnel dans votre travail rapporte toujours.



« Ces 26 personnes travaillent si dur que chacune d’entre elles produit environ 146 millions de fois plus par jour qu’une personne habitant dans l’une des régions où l’on trouve les personnes les plus paresseuses du monde », explique un porte-parole de l’organisation. « C’est un exploit impressionnant pour lequel ces 26 personnes sont rémunérées à juste titre. » Une personne moyenne ne peut même pas imaginer ce que c’est que de travailler si fort chaque jour.

En outre, les données les plus récentes ont montré que le fossé entre ces travailleurs si durs au mal et les paresseux ne cesse de se creuser. « Il n’est pas encore clair si cela est dû au fait que les quelques personnes qui travaillent dur deviennent encore plus travailleuses, ou que les millions de personnes paresseuses le deviennent encore plus », rapporte le porte-parole d’Oxfam. Certainement, pour les personnes qui se situent dans la moitié inférieure de l’échelle de la réussite, cela ne leur ferait aucun mal de commencer enfin à faire un effort.

Traduit par Hervé pour le Saker Francophone

