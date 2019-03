Fascinant : la production continue de s’effondrer (Snyder), l’Amérique ne fabriquant que du storytelling et du dollar…

Fascinant : la production continue de s’effondrer (Snyder), l’Amérique ne fabriquant que du dollar…

Le déficit commercial continue d’exploser, les usines continuent d’être fermées et les emplois aux États-Unis continuent d’être envoyés à l’étranger

Les tendances à long terme qui affaiblissent l’économie américaine continuent de s’aggraver. Comme vous le verrez ci-dessous, notre déficit du commerce des biens avec le reste du monde a atteint un nouveau record en 2018, et la plupart des Américains ne comprennent tout simplement pas pourquoi il s’agit d’un problème d’une telle ampleur. Chaque année, nous achetons beaucoup plus du reste du monde qu’ils ne nous en achètent, ce qui signifie que le montant des sommes sorties du pays dépasse de loin celui qui entre. Ce flux de trésorerie constant est l’un des raisons pour lesquelles nous sommes incapables de payer nos factures, et nous devons donc continuer à supplier le reste du monde de nous prêter notre argent. Inutile de dire que c’est l’un des principaux facteurs qui ont alimenté notre dette nationale de 22 000 milliards de dollars.. En outre, lorsque nous enregistrons des déficits commerciaux absolument énormes, nous perdons des usines et des travailleurs au profit d’autres pays. Depuis que la Chine a accédé à l’OMC en 2001, les États-Unis ont perdu plus de 60 000 usines . Alors que les usines continuent à fermer leurs portes, communauté après communauté est en train d’être ravagée à travers l’Amérique, ce qui constitue sans aucun doute une crise nationale majeure.

Beaucoup avaient espéré pouvoir commencer à changer les choses, mais l’année dernière a été un désastre absolu.

Selon le Département du commerce, le déficit de notre commerce de biens avec le reste du monde s’élevait à 891,3 milliards de dollars en 2018. Cela représente une augmentation de 12,4% par rapport à l’année précédente et un record record.

Si nous restons sur cette voie, c’est la recette du suicide économique national . Nous continuerons à être incapables de payer nos factures, nous continuerons à demander au reste du monde de plus en plus d’argent et notre dette nationale continuera à exploser.

Et bien sûr, un nombre incalculable d’usines continueront de fermer et d’innombrables travailleurs continueront à perdre leur emploi.

Nous pouvons voir que cela se produit tout autour de nous, mais la plupart des Américains ne font pas le lien mental des fermetures d’usines et des licenciements avec notre terrible déficit commercial. Mercredi, le dernier véhicule est sorti de la chaîne de montage de l’usine GM de Lordstown, dans l’Ohio …

General Motors termine la production de son usine de Lordstown (Ohio) mercredi, deux jours plus tôt que prévu.

Un porte-parole de GM (GM) a déclaré que l’usine produirait sa dernière berline Chevrolet Cruze. À ce stade, l’usine ne sera pas allouée, ce qui signifie qu’aucun véhicule ne sera affecté à cette installation.

Cette usine n’est que la première des quatre usines américaines que GM ferme cette année.

Inutile de dire que beaucoup de ces travailleurs ne savent pas ce qu’ils vont faire ensuite. Un ouvrier qui travaillait à l’usine depuis 17 ans a déclaré que voir cette dernière voiture sortir de la chaîne de montage “était un coup de pied dans le ventre” …

Des pancartes avec des mots tels que «Sauvez cette usine» étaient éparpillées à l’extérieur de l’usine où environ 100 travailleurs se sont rassemblés pour faire leurs adieux au froid.

«C’est frustrant», a déclaré Jeff Nance, qui travaille à Lordstown depuis 17 ans. ‘Je suis en colère et amer. Regarder la dernière voiture passer était un coup de pied dans le ventre.

En fin de compte, Lordstown est probablement destiné à devenir une autre coquille en décomposition d’une ville, comme nous l’avons vu arriver à tant d’autres grandes communautés autrefois formidables de la ceinture de Rust.

Bien entendu, les grandes entreprises comme GM ne sont pas les seules à supprimer des emplois.

À l’heure actuelle, les petites entreprises se débarrassent des travailleurs au rythme le plus rapide que nous ayons connu depuis plus de cinq ans . Un ralentissement économique majeur est là , mais la plupart des Américains ne semblent toujours pas se rendre compte de ce qui se passe.

Au cours des derniers jours, on s’est dit optimiste qu’un nouvel accord commercial avec la Chine donnerait bientôt un élan positif à l’économie, mais le statut de cet accord n’est pas au rendez-vous.

Et l’armée américaine a sérieusement irrité la Chine cette semaine lorsqu’elle a piloté deux bombardiers B-52 dans l’espace aérien disputé dans les mers de Chine méridionale et orientale.

Deux bombardiers à long rayon d’action B-52H Stratofortress de l’US Air Force, basés à Guam, ont participé lundi à des «missions d’entraînement de routine» en survolant les espaces aériens contestés au-dessus des mers de Chine du Sud et de l’Est . L’un des bombardiers « a effectué un entraînement dans les environs de la mer de Chine méridionale », l’autre a pratiqué au large des côtes du Japon en « coordination avec la marine américaine et aux côtés de notre force aérienne japonaise », a déclaré dans un communiqué le US Pacific Air Forces.

Pendant ce temps, la guerre commerciale entre le Canada et la Chine continue de s’intensifier …

Le plus grand transformateur de grain du Canada a déclaré mardi que Beijing avait annulé son enregistrement pour expédier des semences de canola en Chine, en raison de l’arrestation d’un dirigeant du géant chinois de la technologie Huawei, a rapporté le Wall Street Journal .

Cette décision suggère que les tensions diplomatiques croissantes entre la Chine et le Canada nuisent au commerce entre les deux pays. Les tensions ont déjà réduit à néant l’espoir que les hauts fonctionnaires à Ottawa et à Beijing développent de nouveaux liens commerciaux.

Tant que les États-Unis et le Canada détiendront le directeur financier de Huawei, Meng Wanzhou, les relations avec la Chine continueront de se détériorer.

Et la vérité est que les États-Unis et le Canada ne la laisseront pas partir.

Pendant ce temps, l’économie américaine continue de glisser vers une nouvelle récession , et même le président de la Fed de New York avertit maintenant que les conditions économiques vont probablement se ralentir «considérablement» cette année…

L’économie américaine devrait « considérablement » ralentir en 2019 avec le ralentissement de la relance économique de l’an dernier, a annoncé mercredi le président de la Réserve fédérale de New York.

Dans un climat d’incertitude économique, la Réserve fédérale pourrait «attendre» avant de relever à nouveau les taux d’intérêt, a déclaré John Williams dans son discours à l’Economic Club de New York.

Il y a une raison pour laquelle tout le monde semble si pessimiste à propos de l’économie en ce moment. Tous les chiffres indiquent qu’une autre récession est imminente et qu’elle peut survenir beaucoup plus tôt que prévu.