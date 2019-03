Guénon (et Sénèque) contre leur chaos : notre Fabrice nous écrit !

Content d’avoir de vos nouvelles, j’étais justement pendant la pause de midi sur votre excellent site. Ah les « nouvelles » sont bien étrange n’est-ce pas. L’entropisation ambiante tout azimut à de quoi vous affoler les neurones… Quelle époque, non vraiment mais quelle époque !!! Jamais je n’aurai cru vivre une telle déstructuration, à tous les niveaux, c’est abyssal mon ami !! La pensée, les actes et tout le reste ne sont que liquéfaction. Je lis (relis) notre cher ami Guénon car dans ces temps de troubles multiples, la tradition seule peut nous faire supporter l’époque tout en toc. Oui c’est cela, l’impression de camelote, camelote des idées générales, du temps, des politiques et leurs cerbères de la presse petit p. Vide, c’est le vide et sa démence qui nous aspire mon cher Nicolas ! Gardons confiance, de tout temps les « chefs » ont trahis mais le peuple est toujours là alors que la clique dégage régulièrement du paysage. Lisez la vie de Babylone en -500 avant JC, c’est passionnant et tellement proche de nous par la bassesse des « chefs ». Courage et confiance mon Cher Nicolas, c’est ce qu’il nous reste ! Bonne soirée l’ami !!

Publicités