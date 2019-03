Mon ami Guillaume de Thieulloy sur la très enragée Schiappa : « Le message à peine subliminal, c’est qu’affirmer qu’un enfant a besoin d’un père et d’une mère, c’est aussi «homophobe» qu’assassiner des homosexuels… On voit que la conception LREM du consensus, c’est l’insulte aux opposants, si ce n’est la criminalisation de leurs opinions »

GUILLAUME DE THIEULLOY (les4verites.com)

L’inénarrable Marlène Schiappa, secrétaire d’État à l’égalité femmes-hommes (dans cet ordre, je vous prie…) a encore frappé.

Cette fois, il ne s’agit pas des romans pornographiques qu’elle aurait écrits, ni de son père, fanatique attardé de la prétendue Libre-pensée (qui ne découvre les vertus de la laïcité que pour interdire les crèches ou imposer la viande le vendredi, mais trouve fort convivial de fêter le Ramadan dans les mairies ou applaudit aux prières de rue).

Il s’agit d’un entretien à «Valeurs actuelles», dans lequel la charmante ministre explique doctement : «Je ne mets pas sur le même plan la Manif pour tous et les terroristes islamistes, mais je souligne l’existence d’une convergence idéologique.»

Rien que ça !

Le message à peine subliminal, c’est qu’affirmer qu’un enfant a besoin d’un père et d’une mère, c’est aussi «homophobe» qu’assassiner des homosexuels.

En une phrase, Mme Schiappa réussit le tour de force d’insulter à la fois l’une des plus grands mouvements sociaux de l’après-guerre, les victimes du terrorisme islamique, et les homosexuels, dont la majeure partie est heureusement capable de faire la différence – à l’exception notable des activistes du lobby gay, infime minorité dans la minorité homosexuelle, qui voudraient criminaliser l’attachement à la famille traditionnelle.

Ces propos sont d’autant plus choquants que Marlène Schiappa, en bonne socialiste, est une militante acharnée de l’immigration illimitée et donc de l’entrée sur notre territoire des terroristes islamistes qui ont déjà frappé, mais aussi des salafistes, favorables à l’exécution des homosexuels, comme en Iran ou en Arabie saoudite.

Mais le plus extravagant, c’est qu’après ces propos, elle s’est «excusée», mais en maintenant ses propos. Elle regrette que certaines personnes aient été blessées, mais ne change pas une virgule à ses propos.

Les médias dominants n’ont pas beaucoup relayé son communiqué «d’excuse», qui vaut son pesant de cacahouètes. Car elle ajoute à cette fameuse «convergence idéologique» la caractéristique du refus de l’altérité. Pour un mouvement comme la Manif pour tous qui s’est battu pour l’altérité sexuelle, c’est assez cocasse !

Cette vision du monde est manifestement partagée au gouvernement.

Nicole Belloubet, Garde des sceaux, a renchéri en évoquant les «ramifications» qui pouvaient exister entre Manif pour tous et terroristes islamiques.

La connotation du terme «ramifications» laisse supposer une accusation encore plus délirante que celle de Schiappa, selon laquelle des militants de la Manif pour tous auraient prêté assistance à des djihadistes.

Frédéric Potier, délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT (j’avoue que je vois mal comment on lutte contre tout cela en faisant la promotion de l’islam !), a, quant à lui, purement et simplement rejeté les pseudo-excuses de Marlène Schiappa, en affirmant au «Figaro» que celle-ci avait «raison sur le fond».

Dans cette cascade d’absurdités, il faut accorder une mention spéciale à ceci, que l’on a appris de la bouche même de Marlène Schiappa : Matignon aurait relu l’entretien à «Valeurs actuelles» avant sa parution.

J’ignore si c’est vrai, bien sûr, mais, si ça l’est, il ne s’agit plus simplement des propos scandaleux d’une provocatrice patentée, mais bel et bien d’une politique.

Pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait dit qu’il souhaitait le consensus pour les lois « sociétales ». On voit que la conception LREM du consensus, c’est l’insulte aux opposants, si ce n’est la criminalisation de leurs opinions