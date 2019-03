Chômage, obésité, ennui, technophilie : Orlov décrit un exemple de la dystopie américaine (extrait)

Il y a quelque temps, mes voyages m’ont emmené dans une ville médiévale de la Nouvelle-Angleterre qui était autrefois un endroit très prospère. Elle possédait une usine de textile qui fournissait un bon travail stable à tous les habitants de la région, mais depuis lors, la production textile s’est déplacée au Pakistan. La maison que j’ai visité était autrefois un logement ouvrier : l’ouvrier travaillait à l’usine textile et subvenait aux besoins de toute la famille tandis que sa femme, peut-être avec les parents et les beaux-parents, restait à la maison, prenait soin des enfants et cultivait peut-être un peu de nourriture. Ce fut à l’époque une demeure modeste mais bien tenue, bardée de planches à clins peintes et décorées d’un peu de dentelle. Elle donnait sur une rue bordée d’arbres avec un parc, des jardins potagers de l’autre côté ; des tramways longeant la rue, des diligences et des calèches passant périodiquement sur la chaussée pavée avec ce bruit de sabot si caractéristique.

Mais maintenant, cette maison est revêtue d’un revêtement de vinyle et festonnée d’antennes paraboliques. Elle se trouve au bord d’une voie de circulation à quatre voies sans séparation, avec un flot constant de tracteurs à semi-remorques qui déferlent entre les feux de circulation et crachent de la suie graisseuse qui donne au revêtement en vinyle une patine gris brunâtre. Certaines des maisons avoisinantes ont brûlé, laissant derrière elles des terrains vides couverts de mauvaises herbes et donnant l’impression que le bloc ressemble à une prothèse dentaire dont certaines dents auraient été arrachées. De l’autre côté de la route s’étend une clôture à mailles de chaîne qui entoure une vaste étendue de friches industrielles semi-abandonnées. Alors que je garais ma voiture de location et que je m’approchais, la maison avait l’air semi-abandonnée aussi. Les fenêtres n’avaient pas été lavées depuis des décennies, il y avait une pile de journaux locaux en décomposition sur le porche, et la porte à moustiquaire en métal n’était plus adaptée au cadre et frappait dans la brise. La porte elle-même était partiellement ouverte, comme pour déclarer : « Il n’y a rien à l’intérieur qui vaille la peine d’être volé. »

J’étais là pour rendre visite à Tom, une ancienne connaissance, qui vivait là avec trois colocataires. Comme à l’accoutumée dans ces régions, les gens ne vivent plus ensemble comme des familles, mais comme des jeunes célibataires, comme on le voit parfois dans le monde entier, et ils se sont retrouvés là les uns sur les autres. Mais là, ils persistent dans cet état pseudo-juvénile jusqu’à ce qu’ils soient prêts pour la morgue et le crématorium. Tom est diplômé d’une école d’art ou a abandonné ses études (les versions varient) et il pouvait produire des œuvres d’art honorables s’il recevait des directives précises, mais il n’aimait pas qu’on lui dise ce qu’il devait faire. Laissé à lui-même, il s’est adonné à la caricature grotesque de lui-même à travers des paysages post-apocalyptiques parsemés d’épaves de ses anciennes voitures et d’ombres errantes de ses anciennes amies. Inutile de dire que ce travail ne se vendait pas, alors Tom s’est consacré de tout cœur à boire de la bière (Budweiser) et à fumer des cigarettes (Marlboro Lights).

Une de ses colocataires et parfois amoureuse par intérêt dont je ne peux pas me rappeler le nom et à laquelle je vais donc me référer génériquement sous le nom de « Jane » était la seule dans cette maison qui avait un travail stable. Elle passait ses journées au téléphone avec des mauvais débiteurs payeurs qu’elle essayait de harceler pour qu’ils fassent un paiement. Il y a beaucoup de boulots de ce genre : là, comme une horloge, les gens arrivent à l’âge adulte, contractent des prêts et font faillite, et tout un écosystème interlope se spécialise dans le picorage pour récurer leurs os. Ses revenus ont permis à toute la maisonnée d’être alimentée en bière, cigarettes et pizzas. Après chaque jour de son travail destructeur d’âme, elle rentrait à la maison et prenait assez de pilules pour se désensibiliser complètement, puis s’asseyait, abrutie, jusqu’à l’heure du coucher.

Un autre colocataire, George, avait un tempérament vicieux et avait été en prison à plusieurs reprises. Il n’était plus qu’à une violation permanente de sa liberté conditionnelle et avait depuis longtemps abandonné tout espoir de récupérer son permis de conduire. Il avait été viril et fécond et avait deux ex-femmes qui avaient pris des ordonnances de restriction contre lui et plusieurs enfants qu’il n’avait pas le droit de voir. George était un ardent parleur et on pouvait facilement l’inciter à s’exprimer sur n’importe quel sujet, bien que sa mauvaise compréhension des faits et ses nombreuses convictions délirantes aient invariablement fait en sorte que ses récits s’enlisent dans des contradictions internes. C’était une erreur de lui faire remarquer ces contradictions parce qu’en réponse, il se livrait à des caractérisations personnelles peu flatteuses et faisait des gestes menaçants.

La dernière, et peut-être la plus étrange des colocataires, Allie, était la belle-fille de quelqu’un, issue d’un précédent mariage, mais personne ne semblait savoir ou faire attention d’où elle venait. Elle n’était plus une enfant, mais l’âge adulte semblait lui échapper complètement, et elle semblait prisonnière d’une vieillesse prématurée. Déprimée en permanence, elle passait ses journées à regarder la télévision ou à ne rien faire du tout. De simples impératifs biologiques l’incitaient périodiquement à se promener dans la cuisine, à la recherche d’une tranche de pizza ou d’une canette de soda, ou, pour des raisons connexes, aux toilettes. Parfois, elle devenait maniaque et essayait de nettoyer l’endroit, surtout en ramassant des objets et en les reposant rapidement, étant trop paresseuse et indécise pour faire autre chose (…)

