Kali Yuga ? « Les chefs qui régneront sur la Terre seront violents et s’empareront des biens de leurs sujets … Ceux qui sont paysans ou commerçants devront abandonner leur métier et vivront comme des serviteurs. Les chefs, par les impôts, voleront et déposséderont leurs sujets et mettront fin à la propriété privée… »

« Les chefs qui régneront sur la Terre seront violents

et s’empareront des biens de leurs sujets …

Ceux qui sont paysans ou commerçants

devront abandonner leur métier et vivront comme des serviteurs.

Les chefs, par les impôts, voleront et déposséderont leurs sujets

et mettront fin à la propriété privée.

Les valeurs morales et le règne de la loi s’affaibliront de jour en jourjusqu’à ce que le monde soit complètement perverti

et l’incroyance l’emportera parmi les hommes. »

« Ils tueront les enfants dans le ventre des femmes,

les hommes épouseront des hommes,

et les femmes, des femmes,

ils nourriront les vaches avec de la viande,

le héros et le guerrier seront moqués et bannis,

les rois seront des voleurs et les voleurs deviendront rois. »

Extrait du Kali Yuga rédigé en sanskrit vers 500 avant J-C.

https://en.wikipedia.org/wiki/Kali_Yuga

http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-la-fin-du-kali-yuga-82875375.html