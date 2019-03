Dimitri Orlov toujours : « pourquoi et par qui nous sommes conditionnés (contre le socialisme !) ; et pourquoi la partie la moins abrutie de la jeunesse désire en sortir, en Amérique et ailleurs ! »

« Le capitalisme est tout à fait capable de produire des résultats économiques inférieurs et, en regardant autour de la planète, il le fait avec une certaine régularité. Le capitalisme produit un effet moral catastrophique, – faire passer l’argent et la propriété avant les gens – plus grave et plus socialement destructif que tous ceux créés par le socialisme. Et même si les régimes socialistes finissent par s’effondrer, il en va de même pour tous les régimes capitalistes, car rien ne dure éternellement. Eh bien, ça pourrait être aussi simple que ça : les capitalistes détestent le socialisme parce qu’il n’est pas capitaliste. Par conséquent, il ne donne pas la priorité aux souhaits des capitalistes – pour accumuler une richesse et un contrôle illimités, pour créer des élites financièrement corrompues et prêtes à perpétuer des systèmes de gouvernance oligarchiques, pour ignorer les besoins sociaux et pour traiter la population comme une ressource naturelle à exploiter à des fins privées… – en oubliant les souhaits ou les besoins de la population.

Il y a actuellement un regain d’intérêt pour le socialisme chez les jeunes aux États-Unis. Certains analystes affirment que, compte tenu de leurs préférences, un mouvement vers le socialisme est presque inévitable. Les critiques du socialisme expriment souvent l’opinion que le socialisme ne fonctionnera pas, dans le sens de produire un résultat économique positif. Mais je dirais que les résultats économiques positifs ne sont pas quelque chose dont nous devons tenir compte ; c’est le genre de licornes, d’arcs-en-ciel et de muffins infectés par l’IA qui sautent dans votre bouche quand ils sentent à distance que vous avez faim. Tout cela mérite peut-être d’être pris en considération à un certain niveau, mais ce dont nous devrions d’abord nous préoccuper, c’est d’avoir les conditions préalables à la survie de base. Et ici, le socialisme brille vraiment parce qu’il a de bien meilleures capacités à survivre à la faillite que le capitalisme. »

On verra !

(Le 28 février 2019, Club Orlov, – Traduction du Sakerfrancophone.)