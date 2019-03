Pyramide la Dette immonde : mais quelle entité aliénigène enfin achète la dette américaine ?

Ainsi, la Fed n’achète pas et a en fait roulé une quantité massive de dette américaine à moyen terme, les étrangers n’achètent pas, les banques n’achètent pas, les assureurs n’achètent pas, les Américains n’achètent pas d’obligations d’épargne. Les gouvernements locaux et d’État n’achètent pas non plus et il n’y a que peu ou pas d’écart de taux pour compenser tout « investisseur » endetté pour acheter une dette américaine à moyen et long termes. Pourtant, le Département du Trésor nous dit que « d’autres investisseurs » sont soudainement devenus hyper-intéressés (juste au moment où le QE a pris fin) et ont trouvé plus de 3 000 milliards de dollars de cash depuis 2015 pour acheter de la dette américaine à faible rendement comme jamais auparavant !? Et ce changement massif dans les achats de titres du Trésor n’a eu que peu ou pas d’impact négatif sur les autres classes d’actifs (actions, immobilier, matières premières) ?

Y a-t-il quelqu’un (à part les banques centrales ou les intermédiaires des banques centrales) qui pourrait trouver de telles quantités gargantuesques de dollars pour obtenir si peu de rendement et le faire essentiellement sans effet de levier ? Dites-moi encore une fois, qui achète les bons du Trésor américain … et surtout qui achète la dette américaine à moyen et long terme (responsable de l’établissement du taux hypothécaire à 30 ans) ? Sinon, cela pourrait malheureusement être la preuve irréfutable d’un stratagème de Ponzi en cours, qui s’accélère et peut-être sans issue ?

Chris Hamilton

Traduit par Hervé pour le Saker Francophone