Officiel ; russes et chinois mettent la pâtée aux US néocons. par la Rand Corporation en personne et Business Insider.

Fin des haricots ricains ? David Ochmanek de la Rand Corporation écrit : « Dans nos simulations, quand nous affrontons la Russie et la Chine… Nous perdons beaucoup de personnes. Nous perdons beaucoup d’équipement. Nous n’atteignons généralement pas notre objectif d’empêcher l’agression de la part de l’adversaire »… La Russie et la Chine démolissent l’armée américaine en un Klein d’œil dans les simulations de guerre ;

Dans les récentes simulations de « jeux de guerre » menés par l’armée américaine, la Chine et la Russie ont entièrement effacé les forces américaines. Le F-35, tant vanté, n’a même pas été capable de décoller, alors que les porte-avions américains sont réduits à des coques de noix flottantes.

« Dans nos simulations, quand nous affrontons la Russie et la Chine, » nous recevons une raclée, a expliqué David Ochmanek, analyste de la guerre chez RAND, jeudi au Centre pour une nouvelle sécurité américaine. Les forces américaines ont généralement un code de couleur bleu dans ces simulations.

«Nous perdons beaucoup de personnes. Nous perdons beaucoup d’équipement. Nous n’atteignons généralement pas notre objectif d’empêcher l’agression de la part de l’adversaire », a-t-il déclaré.

Au début de ces conflits, les cinq domaines du champ de bataille – terre, mer, air, espace et cyberespace – sont contestés, ce qui signifie que les États-Unis pourraient avoir du mal à atteindre la supériorité dont ils jouissaient dans le passé.

Dans ces combats simulés, la force d’agression «rouge» efface souvent les avions de combat furtifs américains sur la piste, coule les navires de guerre américains dans les profondeurs, détruit les bases américaines et met hors de combat les systèmes militaires américains critiques.

« Dans tous les cas, à ce que je sache, le F-35 règne sur le ciel quand il est dans le ciel« , a déclaré jeudi Robert Work, ancien secrétaire adjoint à la Défense et joueur de guerre expérimenté. « Mais, sur le sol, il se fait massacrer en grand nombre. »

Ni la Chine ni la Russie n’ont mis au point un chasseur de cinquième génération aussi capable que le F-35, mais même les meilleurs avions doivent atterrir. Cela les laisse vulnérables aux attaques.

« Les trucs qui naviguent à la surface de la mer vont avoir de gros problèmes« , a déclaré Ochmanek.

Les porte-avions, flambeaux traditionnels de la puissance militaire américaine, deviennent de plus en plus vulnérables. Ils peuvent être difficiles à détruire, mais ils sont beaucoup moins difficiles à les éliminer du combat.

Les experts de la marine estiment que les porte-avions américains doivent rester à au moins 1.000 milles marins de la partie continentale de la Chine pour rester hors de portée des missiles anti-navires chinois, selon USNI News.

«Si nous partions en guerre en Europe, il y aurait une batterie de Patriot en mouvement qui irait à Ramstein [en Allemagne]. Et c’est tout », a expliqué Work, selon Breaking Defence. «Nous avons 58 équipes de combat de brigade, mais nous n’avons rien pour protéger nos bases. Donc, quelle différence cela fait-il? »

En termes simples, les bases militaires américaines dispersées en Europe et dans le Pacifique ne disposent pas des capacités de défense antiaérienne et antimissile nécessaires pour faire face au volume intense de tirs auquel elles seraient confrontées dans un conflit de haut niveau.

Dans un conflit contre une menace proche, les satellites de communications, les systèmes de commande et de contrôle et les réseaux sans fil des États-Unis seraient paralysés.

«Le cerveau et le système nerveux qui connectent toutes ces pièces sont supprimés, voire détruits», a déclaré Ochmanek à propos de ce scénario. Selon les travaux, les Chinois appellent ce type d’attaque «guerre de destruction du système».

Les Chinois « attaqueraient le réseau de combat américain à tous les niveaux, sans relâche, et ils le pratiquent tout le temps », a déclaré Work. « De notre côté, chaque fois que nous avons un exercice, lorsque la force rouge détruit réellement notre commandement et notre contrôle, nous l’interrompons et disons: » redémarrons « .

« Ce sont les choses que les jeux de guerre montrent encore et encore, nous avons donc besoin d’un nouveau mode de guerre américain sans aucun doute« , a souligné Work.

Ochmanek et Work ont ​​tous deux vu des jeux de guerre américains se dérouler de manière indésirable, et leurs observations accablantes reflètent les conclusions d’une évaluation réalisée à l’automne dernier.

«Si les États-Unis devaient combattre la Russie dans la région baltique ou la Chine dans une guerre contre Taiwan, les Américains pourraient faire face à une défaite militaire décisive», a déclaré la Commission de la Stratégie de Défense Nationale (un groupe d’experts bipartites choisis par le Congrès pour évaluer la stratégie de défense nationale) dans un rapport de novembre.

Le rapport a attiré l’attention sur l’érosion de l’avantage militaire des États-Unis par rapport aux puissances rivales, à savoir la Russie et la Chine, qui ont développé une « série de capacités avancées que seuls les États-Unis possédaient auparavant« .

La commission a conclu que les États-Unis étaient « plus exposés à de grands risques que jamais auparavant ».

