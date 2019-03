Viol au-dessus d’un nid de cocus : leur mondialisation gargouille et l’aéroport de Denver (Denfer) vous souhaite un bon voyage Illuminati. Ils fêtent un mois de mars décidément particulièrement riche en sacrifices humains…

L’aéroport de Denver installe une gargouille parlante qui dit «Bienvenue au siège des Illuminati»

L’aéroport international de Denver a installé une gargouille parlante animatronique qui se moque des conspirations «Illuminati» entourant l’aéroport. Quand on comprend le véritable but des gargouilles, la «conspiration» ne fait que s’épaissir.

sur 5 mars 2019

L’aéroport international de Denver (DIA) est un endroit effrayant et il continue de s’aggraver. Si vous lisez mon article de 2008 intitulé Sinister Sites: l’aéroport international de Denver , vous connaissez déjà son cheval démoniaque qui a tué son créateur, sa plaque maçonnique portant l’inscription «Commission de l’aéroport du monde nouveau» et ses horribles peintures murales illustrant un génocide.

Dix ans plus tard, cette peinture murale me fait encore complètement fuir.

Toutes ces choses bizarres et bien d’autres conduisent à des «complots» concernant l’aéroport et son éventuel objectif secret. Qu’est-ce qui se passe avec les marques bizarres sur le sol? Pourquoi ont-ils construit un système de tunnels massif sous l’aéroport? Et, bien sûr, pourquoi y a-t-il des gargouilles qui surveillent les voyageurs?

Une des deux gargouilles surplombant la réclamation des bagages à la DIA.

Au lieu de fournir aux contribuables des explications rationnelles sur l’aéroport qu’ils doivent utiliser, la DIA a récemment lancé une campagne médiatique pour se moquer des conspirations entourant l’aéroport. Et cette campagne était bizarre.

Cette année, la DIA a décidé d’aller encore plus loin en installant une gargouille animatronique parlante qui surprendra les voyageurs avec des blagues et des commentaires insolites. L’aéroport a mis en ligne sur YouTube une vidéo illustrant cet événement qui a probablement coûté beaucoup d’argent aux contribuables.

Une capture d’écran de la vidéo de la gargouille parlante.

Dans la vidéo, la gargouille dit à un passager:

« Bienvenue au siège des Illuminati, je veux dire, l’aéroport international de Denver! »

Dans un autre morceau hilarant, il dit:

« Eh bien, j’ai 243 ans maintenant ».

Si vous faites le calcul, cela signifie que la gargouille est née en 1776. Les Illuminati de Bavière ont été fondés en 1776 . La vidéo se termine par des images classiques des Illuminati.

Je me souviens quand les aéroports se concentraient sur les avions et autres.

À en juger par les commentaires sur YouTube, la plupart des téléspectateurs n’apprécient pas la gargouille.

La question qui demande à être posée est: POURQUOI? Pourquoi un démon à cornes effrayant parle-t-il à des personnes qui essaient de prendre un vol?

Un porte-parole de la DIA a déclaré à Fox News :

«DEN est connu pour les complots sur notre aéroport et nous voulions trouver un moyen ludique de les accepter. Nous nous efforçons toujours de gagner le cœur de nos passagers en leur donnant l’inattendu. Nous espérons que la gargouille a fait rire tous les participants et leur a donné envie de voyager à travers DEN. »

Comme l’a déclaré un commentateur: «S’il existe un endroit dans le monde, vous ne voulez rien d’imprévu, c’est un endroit où vous entrez dans un tube encombré de moteurs à réaction et montez très haut dans le ciel». De plus, les aéroports ont-ils réellement besoin de campagnes de marketing? Je veux dire, les gens vont dans les aéroports parce qu’ils doivent le faire. Il n’y a pas de compétition aéroportuaire.

Dans un tweet un peu bizarre (pour un aéroport international), la DIA affirme que la gargouille fête le 24e anniversaire de l’aéroport.

Ce n’est pas le genre de hashtags que vous voudriez voir d’un aéroport.

Cela fait à peine sens. Et pourquoi célèbrent-ils leur 24e anniversaire? Ce n’est pas un jalon. Plus important encore, pourquoi une gargouille?

C’est quoi une gargouille?

L’origine et le but des gargouilles sont quelque peu vagues et mystérieux. Cependant, ces «démons de pierre» ont tendance à apparaître dans des endroits hautement ésotériques. Par exemple, les gargouilles les plus célèbres au monde sont probablement celles qui se perchent au sommet de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ce monument célèbre a été construit par les Templiers (un ordre occulte du Moyen-Age) et regorge de symbolisme ésotérique.

Une des gargouilles au sommet de la cathédrale Notre-Dame donnant sur Paris.

Tandis que l’explication courante des gargouilles est qu ‘«ils éloignent le mal», des chercheurs occultes s’accordent pour dire que la vérité est infiniment plus profonde.

«Ce qui est le plus impressionnant dans l’art de la gargouille est que, dans le monde médiéval, il est possible de faire des similitudes dans la conception, voire dans le style, entre des formes construites aussi éloignées que le nord de l’Écosse et le sud de l’Espagne. La perte moderne de la tradition ésotérique ancienne signifie qu’une grande partie de la signification de ces figures fascinantes est maintenant méconnue, bien que des survivances souvent étranges soient clairement influencées par la littérature grimoire ou comportent des inscriptions ou des sigils ésotériques ou magiques, par exemple , l’extraordinaire collection sur les murs de l’église paroissiale de la ville de Littleborough dans le Lancastrian. ”

– Fred Gettings, Dictionary of Demons

Eliphas Levi, l’un des occultistes les plus influents du monde occidental, a écrit dans son célèbre livre Dogme et Rituel de la Haute-Magie que les gargouilles sont l’un des nombreux visages du «terrible empereur de la nuit».

«Nous revenons encore une fois à ce terrible chiffre quinze, symbolisé dans le Tarot par un monstre acculé sur un autel à cornes, muni de seins et de organes génitaux d’homme – une chimère, un sphinx malformé, synthèse de difformités . Au-dessous de cette figure, nous lisons une inscription franche et simple – LE DIABLE. Oui, nous affrontons ici ce fantôme de toutes les terreurs, le dragon de toutes les théogonies, l’Ahriman des Perses, le Typhon des Égyptiens, le Python des Grecs, le vieux serpent des Hébreux, le monstre fantastique, le cauchemar, Croquemitaine, la gargouille, la grande bête du Moyen Âge et, pire que tout, le Baphomet des Templiers, l’idole barbue de l’alchimiste, la divinité obscène de Mendès, le bouc du Sabbat.

En bref, les gargouilles représentent parfaitement l’occultisme. Pour les profanes, ces créatures grotesques ne sont que des « décorations ». Pour les initiés, ils représentent les forces démoniaques obscures que l’on peut trouver dans le monde spirituel – si l’on sait s’y prendre.

Pour toutes ces raisons, installer une gargouille à la DIA est parfaitement logique.