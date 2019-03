Utrecht (tête de turc), Christchurch (sévices secrets), champs alizés (gilets bruns) : gouverner par la terreur (la télé erreur), suite et faim. Choc des syphilis action pour apprentis zombis…

Stacked bodies – no blood?Premier commentaire de RGJ’ai regardé à plusieurs reprises la vidéo de tournage de Christchurch publiée sur votre site et je me suis dit qu’elle me paraissait être un faux. Les corps à gauche dans la pièce principale sont morts avant que le tireur n’entre. En effet, l’individu placé sous la chaise du milieu s’est déplacé sous la chaise la plus éloignée plus tard dans la séquence. Le tireur tire à plusieurs reprises à bout portant sans faire de dégâts sur les vêtements, aucune douleur apparente comme si tous étaient déjà morts, aucune éclaboussure de sang, aucun dommage sur la peau exposée, tels que des coups de feu tirés à la tête. Tout ce que je peux voir, c’est une explosion d’air, telle que le fait d’avoir sonné le chapeau d’une des victimes présumées, ce qui serait compatible avec le tir à blanc. Je vois des traces de sang, mais comme nous le savons d’autres faux drapeaux, les poches de sang sont utilisées systématiquement, mais pas de sang provenant des victimes présumées tuées à bout portant? Je dois avouer que cela a toutes les preuves de fausses nouvelles et nous pouvons voir que le but est de prendre des mesures pour désarmer les gens. Cui bono? (à qui profite le crime ?

http://stateofthenation2012.com/?p=118764

https://numidia-liberum.blogspot.com/2019/03/voici-la-description-de-la-video.html#more

https://www.maurizioblondet.it/il-solitary-assassin-e-solo-il-terzo-evento-accaduto-a-christchurch/

https://www.stetson.edu/artsci/political-science/media/clash.pdf

Banned Mosque Massacre Video Described