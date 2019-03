Homard m’a tuer : Jordan Peterson et la revanche du petit mâle blanc. Quelques extraits bien rigolos pour commencer… Par le blog à lupus !

Homard m’a tuer : Jordan Peterson et la revanche du petit mâle blanc. Quelques extraits bien rigolos pour commencer…

Son actuel best-seller, 12 Rules for Life. An antidote for chaos, s’inscrit dans cette continuité. Il s’agit d’un manuel de développement personnel, présentant « douze commandements » contre « l’angoisse et la vulnérabilité existentielle de l’individu sans objectif ». Mais derrière ce coaching, on trouve une philosophie en porte-à-faux avec bien des valeurs contemporaines. La première règle petersoniennne est celle-ci : « Tenez-vous bien droit, avec les épaules en arrière. » Pour lui, cette règle est liée à une sorte de darwinisme social, au fait que la nature est fondamentalement hiérarchique. Pour illustrer son propos, il évoque les homards : les mâles les plus combatifs ont des niveaux plus élevés de sérotonine, ce qui leur donne une mentalité de conquérant – un peu comme les hommes qui se tiennent droit, avec les épaules en arrière. Peterson note, en passant, que ces homards « gagnants » ont un pouvoir d’attraction irrésistible pour les femelles.

De livres en vidéos, Peterson défend ainsi un nouvel ordre patriarcal. Les hommes doivent être forts et adultes, les parents fermes, les règles respectées, les sanctions assumées. Ainsi est-il devenu le pape des « incel », ces hommes « involontairement célibataires », souvent tentés par le ressentiment et la misogynie. Sa solution, c’est de marteler les bases biologiques de la différence sexuelle. Bien entendu, la biologie n’est pas un destin, et Peterson le reconnaît. Mais il soutient que nous courons toujours le risque de nous abîmer quand nous désavouons trop démesurément nos prédispositions léguées par l’évolution. Comme les homards, nous roulons à la sérotonine.

La douzième de ses règles semblerait presque rassurante : « Caresse le chat que tu rencontres dans la rue. » Mais sa justification va dans l’autre sens : la vie n’est que souffrance, entrecoupée de rares lueurs de bonheur. Le chat qu’on caresse dans la rue, c’est un rappel que « la merveille de l’être peut, pour une quinzaine de secondes, compenser la souffrance indéracinable qui l’accompagne ». Jordan Peterson, ou l’insoutenable fardeau de l’existence.

Le développement personnel permet à Jordan Peterson de populariser des thèses déjà diffusées par la droite, leur apportant une apparence de scientificité. Son propos révèle globalement d’un profond conservatisme – bien qu’il rejette cette appartenance – fondé sur une vision pessimiste du monde. Certes, ses conseils sont souvent bénins : aux jeunes hommes incapables de faire des rencontres amoureuses, il propose d’apprendre à danser et à surmonter leur peur de l’échec. Mais sous ce vernis de bon sens se cache une redoutable machine de combat. Les cibles sont bien déterminées : le féminisme ou le « postmodernisme ».

C’est le cas de James Gough, qui est venu avec sa sœur Amy : « La société occidentale est devenue trop individualiste et a oublié ce qui compte vraiment : la famille. Les femmes sont aussi talentueuses et intelligentes que les hommes, elles peuvent atteindre les plus hauts échelons, mais les rôles de chacun sont dans une certaine ­mesure définis par la nature. Les mâles fournissent les ressources nécessaires à la vie, et c’est vrai à travers l’ensemble du monde naturel. » Amy acquiesce : « Je crois que c’est vrai, les femmes continuent de chercher un homme fort. »

Rencontré peu avant sa conférence, Jordan Peterson reprend un discours bien huilé, en gardant cet air préoccupé qui ne le quitte ­jamais. « La sérotonine agit comme une régie centrale. Elle vous permet de connaître le statut dont vous jouissez dans la société. » Pour illustrer son propos, le psychologue s’appuie sur… les ­homards, des animaux qui vivent selon une organisation hiérarchique claire. Pour éviter le conflit permanent, le homard dominant sait projeter sa puissance et cette confiance lui vient de la sécrétion de sérotonine qui suit une victoire sur un rival. A l’image du crustacé, il faut donc ne pas se montrer vulnérable, mais tenir fièrement sa place, et le dos droit.

If your posture is poor, for example—if you slump, shoulders forward and rounded, chest tucked in, head down, looking small, defeated and ineffectual (protected, in theory, against attack from behind)—then you will feel small, defeated and ineffectual. The reactions of others will amplify that. People, like lobsters, size each other up, partly in consequence of stance. If you present yourself as defeated, then people will react to you as if you are losing. If you start to straighten up, then people will look at and treat you differently.

Lobsters live on the ocean floor. They need a home base down there, a range within

which they hunt for prey and scavenge around for stray edible bits and pieces of whatever rains down from the continual chaos of carnage and death far above. They want somewhere secure, where the hunting and the gathering is good. They want a home.

But standing up straight with your shoulders back is not something that is only physical, because you’re not only a body. You’re a spirit, so to speak—a psyche—as well. Standing up physically also implies and invokes and demands standing up metaphysically. Standing up means voluntarily accepting the burden of being.

Your nervous system responds in an entirely different manner when you face the demands of life voluntarily. You respond to a challenge, instead of bracing for a catastrophe. You see the gold the dragon hoards, instead of shrinking in terror from the all-too-real fact of the dragon.

You step forward to take your place in the dominance hierarchy, and occupy your territory, manifesting your willingness to defend, expand and transform it. That can all occur practically or symbolically, as a physical or as a conceptual restructuring.

To stand up straight with your shoulders back is to accept the terrible responsibility of life, with eyes wide open. It means deciding to voluntarily transform the chaos of potential into the realities of habitable order.