Un séné gars laid veut cramer cinquante gamins italiens. Le feu contre l’eau ! De grands brûlés pour de petits noyés ! L’occident, pardon, l’accident en chute libre…

Un conducteur d’autocar italien d’origine sénégalaise a mis le feu à son bus remplis de collégiens, manifestement pour dénoncer le sort des migrants en Méditerranée. Tous les adolescents sont parvenus à s’enfuir.

Un bus qui transportait des collégiens a été incendié par son chauffeur dans la banlieue de Milan, en Italie, rapporte notamment l’agence Reuters, citant des sources italiennes. Tous les adolescents ont réussi à s’enfuir avant que le véhicule ne soit entièrement ravagé les flammes.

Ruptly✔@Ruptly

Driver sets schoolbus on fire near #Milan, 14 intoxicated#Italy1516:28 – 20 mars 2019Voir les autres Tweets de RuptlyInformations sur les Publicités Twitter et confidentialité

Arrêtez les morts en mer, je vais faire un massacre

Selon la police italienne, l’incendiaire, un Italien d’origine sénégalaise de 47 ans nommé Ousseynou Sy, aurait agi de la sorte pour protester contre les noyades de migrants en mer Méditerranée. «Arrêtez les morts en mer, je vais faire un massacre», aurait-il hurlé, selon la police.

Les 51 enfants qui se trouvaient à bord du véhicule ont réussi à s’enfuir. La police a rapporté que certains d’entre eux avaient été emmenés à l’hôpital par mesure de précaution mais qu’aucun n’avait été gravement blessé.

Le ministre de l’Intérieur, vice-président du Conseil des ministres et leader du parti de droite anti-immigration Lega, Matteo Salvini, n’a pas tardé à réagir sur Twitter. Il s’est interrogé sur les conditions ayant permis à l’homme, selon lui connu pour des faits de conduite en état d’ivresse et de violences sexuelles, d’exercer ce métier et transporter des enfants.

Matteo Salvini✔@matteosalvinimi · 4 h

Un senegalese con cittadinanza italiana al volante di uno scuolabus, con precedenti per guida in stato di ebbrezza e violenza sessuale, ha dirottato il mezzo e infine gli ha dato fuoco. È successo in provincia di Milano. L’uomo è stato arrestato.http://www.ilgiornale.it/news/cronache/senegalese-d-fuoco-bus-bordo-anche-scolaresca-1665920.html …Senegalese dà a fuoco al bus. A bordo anche una scolarescaPaura nel Milanese. Un uomo dopo aver fatto scendere tutti i passeggeri ha sparso benzina sul mezzo dandolo alle fiammeilgiornale.it

Matteo Salvini✔@matteosalvinimi

In questo momento le Forze dell’Ordine stanno perquisendo la sua abitazione. Voglio vederci chiaro: perché una persona con simili precedenti guidava un pullman per il trasporto di ragazzini?2 57813:33 – 20 mars 2019Informations sur les Publicités Twitter et confidentialité1 007 personnes parlent à ce sujet

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux et relayée par plusieurs titres de presse montre un bus sur une voie rapide forcer le passage alors qu’une voiture de police lui barre la route, pendant que des enfants sautent du véhicule en marche. Le bus s’immobilise de nouveau un peu plus loin, tandis que les enfants courent à toute vitesse pour s’éloigner du véhicule.

-₽ – 🅣 – 🅐 –@PorteTonAme

Un individu d’origine sénégalaise a tenté d’incendier un bus avec des enfants à #Milan .7415:22 – 20 mars 2019251 personnes parlent à ce sujetInformations sur les Publicités Twitter et confidentialité

L’un des enfants qui étaient à bord du bus a déclaré à la presse que le conducteur avait menacé de les recouvrir d’essence et de les enflammer. Un autre passager a réussi à joindre la police qui est intervenue rapidement, selon Reuters.

https://www.zerohedge.com/news/2019-03-20/ill-carry-out-massacre-bus-full-italian-children-set-fire-senegalese-born-driver

http://www.ilgiornale.it/news/cronache/senegalese-d-fuoco-bus-bordo-anche-scolaresca-1665920.html

https://francais.rt.com/international/60226-italie-milan-conducteur-bus-enfants-incendie-migrants