Chitty Chitty Bang Bang : « Quatre Français sur dix considèrent qu’une révolution serait une bonne solution : même si nous ne savons pas exactement ce qu’ils mettent derrière ce mot, c’est la marque d’une radicalité très présente au sein de la société. »

La première chose à dire est qu’il s’agit d’un chiffre absolument spectaculaire. Quatre Français sur dix considèrent qu’une révolution serait une bonne solution : même si nous ne savons pas exactement ce qu’ils mettent derrière ce mot, c’est la marque d’une radicalité très présente au sein de la société. Ce qui nous permet de dire que cela est un taux important c’est que ce chiffre est beaucoup plus élevé que dans tous les autres pays européens que nous avons testé. On observe 39% de révolutionnaires potentiels en France contre 20% en Allemagne, 14% en Autriche, 13% en Espagne, 28% en Italie et 14% parmi les Polonais. Dans ces pays, l’attachement à une logique réformiste est plus élevée qu’en France et la propension à la révolution plus faible. Même si le réformisme reste dominant dans notre pays avec 50% des français qui ne veulent pas en passer par une révolution mais plutôt par des réformes, ce résultat indique un désir de changement particulièrement intense.

Ne peut-on pas voir un décalage entre la perception du gouvernement qui semble parier sur un tassement du mouvement et le résultat de ce sondage ?

David Nguyen : Effectivement. L’adhésion à une logique révolutionnaire chez une grosse minorité des Français indique un niveau de tension politique élevé. Il faut préciser de surcroit que notre enquête a été réalisée au milieu du mois de février, quand la situation s’était en apparence un peu calmée. Nous étions en plein grand débat avec une forme de reconnexion de l’exécutif avec une partie des Français et une remontée d’Emmanuel Macron dans les sondages. Or, ce sondage montre que la colère était encore là et était prête à exploser à la moindre étincelle. C’est ce qui s’est produit lors de ce dernier samedi, probablement avec un effet de contraste avec un président sur les pistes de ski qui n’a pas dû arranger les choses. On voit bien que, malgré un grand débat presque terminé, le niveau de radicalité n’a pas du tout baissé. Pour les jours à venir, il faut rappeler que nos dernières mesures établissaient un aggloméré de 54% des Français qui soutenaient ou avaient de la sympathie pour le mouvement des gilets jaunes. Il est possible que l’on assiste à une baisse de ce soutien global après un acte 18 particulièrement violent, mais ce sera le “ventre mou” qui aura un peu bougé, et nous aurons encore probablement plus de 40% des Français qui auront une opinion positive, malgré la dramatisation des violences. Le gouvernement ne peut donc a priori pas miser sur un grand basculement de l’opinion vis-à-vis des gilets jaunes, tout simplement parce que leurs demandes sociales sembleront toujours légitimes à toute une partie de la population.

Quelles sont les différences de ce caractère révolutionnaire selon des orientations politiques des Français ?

David Nguyen : Les électorats majoritairement révolutionnaires se trouvent du côté de la France insoumise que du Rassemblement national : 57% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon de 2017 et 66% des électeurs de Marine Le Pen 2017 pensent qu’il faut passer par une révolution pour changer les choses en France (contre 13% pour les électeurs d’Emmanuel Macron). Lorsqu’on regarde les intentions de vote pour les européennes de 2019, on passe à 67% des électeurs de la FI soit 10 points de plus de radicalité révolutionnaire et 71% des électeurs du RN, soit 5 points de plus. On voit donc que les révolutionnaires potentiels se trouvent d’abord dans les formations les plus opposées au gouvernement actuel et que cette radicalité s’est renforcée depuis le début du quinquennat. Cela veut dire que les électorats de ces deux formations, qui n’ont jamais été au pouvoir, considèrent qu’il n’y a pas d’issue dans le cadre institutionnel actuel. A ce stade on ne sait donc pas si une alternance régulière avec Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen serait suffisante aux yeux de ces électorats, ou s’il faudrait aller plus loin en mettant à bas les institutions actuelles. Il y a en tout cas une appétence pour un changement radical. A ce titre, il ne faut pas oublier que le livre d’Emmanuel Macron qui avait lancé sa campagne s’intitulait “Révolution”. Si évidemment tous les Français n’y ont pas cru, et que tout le monde a bien compris qu’il ne s’agissait pas de renverser totalement le système en place, nous avions vu dans nos études qu’il y a eu une vraie séduction qui s’était opérée en début de quinquennat auprès de certaines catégories même parmi les plus populaires, sur l’idée d’un changement radical, de quelqu’un qui allait faire ce que les autres n’avaient jamais fait, qui avait renvoyé dans leurs cordes les anciens responsables politiques. On peut penser que ce désir de révolution et de radicalité a été d’autant plus déçue pour ces populations, qui ont pu avoir l’impression d’être finalement face à un pouvoir encore plus éloigné d’eux qu’auparavant.