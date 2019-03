Freud et le génie juif (l’humour à la Kubrick ou à la Goscinny en fait) ! Ici le robot au mot pour couple gay ! par Woody Alien en personne homérique !

« J’ignore, du reste, si aucun autre peuple s’est diverti de lui-même avec une égale complaisance. » Freud et l’humour juif (extrait du Mot d’esprit et ses rapports avec l’inconscient)

Une circonstance particulièrement favorable à l’esprit tendancieux est la satire de sa propre personne ou, pour s’exprimer d’une façon plus circonspecte, la satire d’une personnalité collective dont on fait soi-même partie, p. ex. sa propre nation. Cette condition de l’autocritique explique l’éclosion, sur le terrain de la vie populaire juive, d’une abondante moisson de mots d’esprit excellents, dont nous avons donné plus haut bon nombre d’exemples. Ce sont des histoires imaginées par des Juifs et dirigées contre des particularités de la race juive. Les mots d’esprit que les étrangers leur ont décochés sont, dans la plupart des cas, de brutales pochades dans lesquelles le fait que le Juif semble aux étrangers un personnage comique tient lieu d’esprit réel. Les mots d’esprit juifs inventés par des Juifs accordent également ce point, mais les Juifs sont conscients des défauts véritables de leur race ainsi que des qualités qui en sont fonction, et la participation de leur propre personne aux travers que le mot d’esprit raille réalise la condition subjective – qui, dans d’autres cas, est difficile à établir – de l’élaboration de l’esprit. J’ignore, du reste, si aucun autre peuple s’est diverti de lui-même avec une égale complaisance.