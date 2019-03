Mortellement sérieux

L’auto-vidéo réalisée par le tireur néo-zélandais Brent Tarrant montre une fois de plus au monde à quel point un acte d’homicide de masse peut être choquant et banal. Il a parcouru les différentes salles de deux mosquées de la banlieue de Christchurch, exterminant les fidèles désarmés et impuissants comme s’il s’agissait de simples points à accumuler dans un jeu vidéo. Ils n’avaient ni existences, ni passés pour lui. Ce n’étaient que des cibles. Et quand ils gémissaient ou bougeaient, il leur tirait dessus à nouveau pour s’assurer qu’ils n’étaient plus dans le jeu. Le tireur a été arrêté et est toujours en garde à vue.

Il s’est acquitté de sa tâche avec exactement le genre d’efficacité paramilitaire qui est si admirablement représentée dans les films Mission Impossible ou Fast and Furious où l’on fait le business, sans aucun sentiment. Le manifeste qu’il a laissé sur Internet nous dit son mobile clair et détaillé pour ce qu’il n’a pas hésité à qualifier d’“attaque terroriste”. Il était particulièrement intéressé à provoquer un nouveau débat sur le Deuxième Amendement de la Constitution aux États-Unis, dans l’espoir de provoquer une guerre civile qui diviserait la nation en régions en guerre divisées par race. Il se dit “éco-nationaliste” parce qu’il considère la surpopulation comme la principale menace pour la planète et que les non-Européens sont les plus féconds et donc responsables de ce problème. Il sera jugé et il dit qu’il a l’intention de plaider innocent. Vous feriez mieux de le prendre au sérieux.

Au moins la moitié de la classe politique américaine ne prend pas la question de l’immigration au sérieux, sauf comme un stratagème pour ce qu’elle pense être un avantage politique. La gauche fait tout ce qui est en son pouvoir pour brouiller la question et la mélanger avec des litiges à tous les niveaux, de celui de l’application de la loi locale à celui du Congrès, en poursuivant l’effort entrepris de longue date pour mélanger les définitions de l’immigration légale et de l’immigration illégale. La droite “conservatrice” n’ose pas s’opposer à cet effort, de peur de perdre des voix hispaniques. C’est donc à la figure maladroite et incendiaire de M. Trump d’exiger des éclaircissements sur ce que sera la politique officielle, y compris l’application des lois existantes, et il a été critiqué pour cela tout au long du processus. Ce n’est pas un bâtisseur de consensus, c’est le moins qu’on puisse dire.

La semaine dernière, dans un discours qui coïncidait avec le massacre de la mosquée néo-zélandaise, M. Trump a déclaré ce qui suit :

« Vous savez, la gauche joue très violemment un jeu très risqué. Cela les amuse. En fait, je pense que les gens à droite sont plus durs, mais ils ne se la jouent pas, O.K. ? Je peux vous dire que j’ai l’appui de la police, l’appui des militaires, l’appui des “Motards pour Trump”. J’ai avec moi des gens très durs, mais ils ne se la jouent pas, – jusqu’à ce qu’on en arrive à un certain point de rupture, et alors cela deviendra très mauvais, très mauvais. »

Comme d’habitude, sa syntaxe est désastreuse ainsi que son habitude de se placer au centre de chacune de ses interventions. Mais, comme d’habitude encore avec Trump, et à cause de sa langue brutale, il met à nu des sujets qui devraient être extrêmement troublants pour tous les Américains : que le pays est plein d’hommes avec un énorme potentiel de violence, – et plus particulièrement d’hommes avec une formation militaire et paramilitaire pour tuer et faire la guerre, mais qui ont jusqu’ici à peine exprimé en action leur mécontentement des tactiques de leurs adversaires sur la gauche. Cette boîte de Pandore de la calamité inclut la récente campagne de la gauche pour dénigrer les hommes comme étant toxiques et sans valeur, en particulier les hommes blancs portant inscrit sur leur front la lettre écarlate “P” pour “Privilège”.

La gauche aurait intérêt à rester sobre et à se joindre à un débat de bonne foi intelligible sur la politique d’immigration américaine et l’application des lois existantes, sans quoi elle aboutira exactement à ce que Brent Tarrant a exposé et à ce à quoi M. Trump a maladroitement fait allusion. Au lieu de cela, bien sûr, il est plus que probable que nous entamerons une nouvelle campagne sur la limitation des armes à feu. On dispose de quelques faits précis à ce sujet. Il y a déjà assez d’armes à feu de toutes sortes dans ce pays pour déclencher une guerre civile, et il faut savoir qu’elles ne seront pas rendues par leurs propriétaires. Les équipements sont d’ores et déjà disponibles, même si la vente d’armes de type militaire venait à être interdite. Toute tentative de les confisquer à des personnes qui les possèdent déjà ne fera que provoquer un antagonisme plus ouvert entre les deux pôles de la politique américaine, et cela conduira probablement exactement au type de violence que les observateurs raisonnables voient se dessiner à l’horizon.

Notre culture commune américaine massacrée et son expression dans le consensus politique devrait commencer par le fondement du contrat social : l’accord de ne pas s’entretuer. C’est du moins le principe qui devrait être considéré comme allant de soi, sans qu’il soit nécessaire de recourir à l’équivoque par le biais d’arguments sur le “diversité”. La gauche joue avec le feu avec son approche malhonnête et de mauvaise foi pour débattre de la question de l’immigration, et le débat sur les armes à feu ne fera qu’en détourner l’attention.

James Howard Kunstler