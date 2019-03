Tocqueville et les gilets jaunes ? « Ainsi, dans les sociétés démocratiques, la majorité des citoyens ne voit pas clairement ce qu’elle pourrait gagner à une révolution, et elle sent à chaque instant, et de mille manières, ce qu’elle pourrait y perdre. »

Tocqueville contre les gilets jaunes

Certains croyaient à leur capacité révolutionnaire. On en est resté comme d’habitude à de pâles chahuts et à un renforcement de ce pouvoir républicain qui, comme dit mon ami John Laughland, en citant l’autre qui avait trompé tant de jeunes, « gouverne mal mais se défend bien. »

Désolé mais je ne vais pas faire dans le lyrisme. J’en ai marre.

Les gilets jaunes commençant à endormir ou agacer tout le monde avec leurs rodomontades et leurs ronds-points, leur naïve inculture et leurs pleurnicheries, il est temps de relire Tocqueville pour comprendre pourquoi aucune révolution n’est possible en France depuis deux-cents ans. Le mathématicien et épistémologue Cournot évoqua aussi ce problème vers la même époque (époque du prince-président…), j’en ai parlé et j’incite encore à découvrir ce génie méconnu (1).

Tocqueville est le premier à comprendre que l’histoire est terminée, surtout dans un pays comme la France. Dans un chapitre pas trop lu de sa démocratie jamais lue, il écrit sur ce sujet :

« Je n’ignore pas que, chez un grand peuple démocratique, il se rencontre toujours des citoyens très pauvres et des citoyens très riches ; mais les pauvres, au lieu d’y former l’immense majorité de la nation comme cela arrive toujours dans les sociétés aristocratiques, sont en petit nombre, et la loi ne les a pas attachés les uns aux autres par les liens d’une misère irrémédiable et héréditaire. »

Si les vrais pauvres sont peu nombreux et vite paralysés, les riches ne sont plus des cibles (c’est vrai qu’en ce moment on retourne aux oligarques, sauf que le petit malin en bourse ne se fera jamais surprendre ou dépouiller comme un seigneur féodal) :

« Les riches, de leur côté, sont clairsemés et impuissants ; ils n’ont point de privilèges qui attirent les regards ; leur richesse même, n’étant plus incorporée à la terre et représentée par elle, est insaisissable et comme invisible. De même qu’il n’y a plus de races de pauvres, il n’y a plus de races de riches ; ceux-ci sortent chaque jour du sein de la foule, et y retournent sans cesse. Ils ne forment donc point une classe à part, qu’on puisse aisément définir et dépouiller ; et, tenant d’ailleurs par mille fils secrets à la masse de leurs concitoyens, le peuple ne saurait guère les frapper sans s’atteindre lui-même. »

Les classes moyennes surtout ne voudront plus de révolutions (elles ont trop à perdre) :

« Entre ces deux extrémités de sociétés démocratiques, se trouve une multitude innombrable d’hommes presque pareils, qui, sans être précisément ni riches ni pauvres, possèdent assez de biens pour désirer l’ordre, et n’en ont pas assez pour exciter l’envie. »

Conclusion de Tocqueville :

« Ainsi, dans les sociétés démocratiques, la majorité des citoyens ne voit pas clairement ce qu’elle pourrait gagner à une révolution, et elle sent à chaque instant, et de mille manières, ce qu’elle pourrait y perdre. »

Ces classes de possédants étaient d’ailleurs suffisamment nombreuses (voyez les Souvenirs de Tocqueville) pour rosser les ouvriers en 1848 comme en 1871, et créer cette république où leur médiocrité moliéresque s’est épanouie.

Le niveau de vie aidant, on est moins gourmand politiquement :

« Les peuples sont donc moins disposés aux révolutions à mesure que, chez eux, les biens mobiliers se multiplient et se diversifient, et que le nombre de ceux qui les possèdent devient plus grand… »

La base de tout c’est le confort :

« Cela ne les empêche pas seulement de faire des révolutions, mais les détourne de le vouloir. Les violentes passions politiques ont peu de prise sur des hommes qui ont ainsi attaché toute leur âme à la poursuite du bien-être. L’ardeur qu’ils mettent aux petites affaires les calme sur les grandes. »

Un temps l’opinion publique peut vouloir du bordel, pardon, du désordre. Mais ensuite elle baille et s’en détourne vite :

« Ce n’est pas qu’ils lui résistent d’une manière ouverte, à l’aide de combinaisons savantes, ou même par un dessein prémédité de résister. Ils ne le combattent point avec énergie, ils lui applaudissent même quelquefois, mais ils ne le suivent point. »

Le maître-mot pour les sociétés modernes c’est l’inertie (Joly parle alors des sociétés froides) :

« A sa fougue, ils opposent en secret leur inertie ; à ses instincts révolutionnaires, leurs intérêts conservateurs, leurs goûts casaniers à ses passions aventureuses ; leur bon sens aux écarts de son génie ; à sa poésie, leur prose. Il les soulève un moment avec mille efforts, et bientôt ils lui échappent, et, comme entraînés par leur propre poids, ils retombent. Il s’épuise à vouloir animer cette foule indifférente et distraite, et il se voit enfin réduit à l’impuissance, non qu’il soit vaincu, mais parce qu’il est seul. »

Désolé Lucien (Cerise), pas besoin d’ingénierie sociale à ce niveau ! C’est le bâillement continu… Tocqueville ajoute :

« Je ne prétends point que les hommes qui vivent dans les sociétés démocratiques soient naturellement immobiles ; je pense, au contraire, qu’il règne au sein d’une pareille société un mouvement éternel, et que personne n’y connaît le repos ; mais je crois que les hommes s’y agitent entre de certaines limites qu’ils ne dépassent guère. Ils varient, altèrent ou renouvellent chaque jour les choses secondaires ; ils ont grand soin de ne pas toucher aux principales. Ils aiment le changement ; mais ils redoutent les révolutions. »

L’Amérique elle est démocrate et pas révolutionnaire (le Français fait son théâtre quand il parle de révolution) :

« Je ne crains pas de dire que la plupart des maximes qu’on a coutume d’appeler démocratiques en France seraient proscrites par la démocratie des États-Unis. Cela se comprend aisément. En Amérique, on a des idées et des passions démocratiques ; en Europe, nous avons encore des passions et des idées révolutionnaires. Si l’Amérique éprouve jamais de grandes révolutions, elles seront amenées par la présence des Noirs sur le sol des États-Unis : c’est-à-dire que ce ne sera pas l’égalité des conditions, mais au contraire leur inégalité qui les fera naître. »

Comme on sait les « gilets noirs » même déguisés en panthères black n’auront jamais eu de destin révolutionnaire en Amérique. Les actuelles révolutions sociétales sont une continuité de dégénérescence et de « joyeux bordel » ludique et bourgeois, surtout pas une démonstration d’efficience révolutionnaire !

Mais Tocqueville, quoique conservateur, ne voit rien de positif dans cette involution contrerévolutionnaire, qui ne fait que marquer la fin de l’humanité, chose aussi que pressentent Goethe ou Edgar Poe à la même époque. Il est en effet un visionnaire et voit les choses à la Nietzsche (« le dernier homme »…) :

« Je sais bien qu’en cette matière les institutions publiques elles-mêmes peuvent beaucoup ; elles favorisent ou contraignent les instincts qui naissent de l’état social. Je ne soutiens donc pas, je le répète, qu’un peuple soit à l’abri des révolutions par cela seul que, dans son sein, les conditions sont égales ; mais le crois que, quelles que soient les institutions d’un pareil peuple, les grandes révolutions y seront toujours infiniment moins violentes et plus rares qu’on ne le suppose ; et j’entrevois aisément tel état politique qui, venant à se combiner avec l’égalité, rendrait la société plus stationnaire qu’elle ne l’a jamais été dans notre Occident. »

Et il constate deux siècles avant nous le présent permanent des sociétés glacées :

« Ce que je viens de dire des faits s’applique en partie aux idées. Deux choses étonnent aux États-Unis : la grande mobilité de la plupart des actions humaines et la fixité singulière de certains principes. Les hommes remuent sans cesse, l’esprit humain semble presque immobile. »

La sclérose domestique-petite-bourgeoise va guetter tout le monde :

« Si les citoyens continuent à se renfermer de plus en plus étroitement dans le cercle des petits intérêts domestiques, et à s’y agiter sans repos, on peut appréhender qu’ils ne finissent par devenir comme inaccessibles à ces grandes et puissantes émotions publiques qui troublent les peuples, mais qui les développent et les renouvellent. »

L’homme creux (we are the hollow men…) de TS Eliot, subtilement cité dans le film Apocalypse Now, est déjà là. Le genre humain va se borner, merci Fukuyama :

« Je tremble, je le confesse, qu’ils ne se laissent enfin si bien posséder par un lâche amour des jouissances présentes, que l’intérêt de leur propre avenir et de celui de leurs descendants disparaisse, et qu’ils aiment mieux suivre mollement le cours de leur destinée que de faire au besoin un soudain et énergique effort pour le redresser. On croit que les sociétés nouvelles vont chaque jour changer de face, et, moi, j’ai peur qu’elles ne finissent par être trop invariablement fixées dans les mêmes institutions, les mêmes préjugés, les mêmes mœurs ; de telle sorte que le genre humain s’arrête et se borne ; que l’esprit se plie et se replie éternellement sur lui-même sans produire d’idées nouvelles ; que l’homme s’épuise en petits mouvements solitaires et stériles, et que, tout en se remuant sans cesse, l’humanité n’avance plus. »

Et on ne me fera pas dire que le modèle russe, chinois (des américains pauvres disait Kojève) ou vénézuélien constitue une bonne alternative au modèle américain ou bruxellois !

Mais revenons aux gilets jaunes. Vivement un acte XIII. Un acte XIV, peut-être ? A quand le permis de conduire à dix-sept ans et un soixantième grand chantier sur la réforme de l’Etat ?

Cournot écrit :

« Si rien n’arrête la civilisation générale dans sa marche progressive, il doit aussi venir un temps où les nations auront plutôt des gazettes que des histoires ; où le monde civilisé sera pour ainsi dire sorti de la phase historique ; où, à moins de revenir sans cesse sur un passé lointain, il n’y aura plus de matière à mettre en œuvre par des Hume et des Macaulay, non plus que par des Tite-Live ou des Tacite. »

Un autre extrait pour nous enfoncer un peu plus :

« Le règne de l’industrie est celui de la démocratie, non qu’il ne favorise par certains côtés la concentration et l’inégalité des fortunes, mais parce que les grandes existences qu’il crée, faute de racines dans le sol, sont incapables d’une longue défense.

Il y a là tout à la fois une cause d’instabilité politique et une cause d’abaissement de la cote intellectuelle et morale, du moins telle qu’elle se montre dans la vie extérieure et historique des nations. »

