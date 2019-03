« An ambassador is not supposed to act like the spokesman of an occupying power ». Pourquoi les teutoniques plus toniques que les macarons envoient promener les ricains (par F. Cunningham)

Finian Cunningham5441

Cela va devenir très moche. L’Allemagne défie ouvertement les exigences du président américain Trump de dépenser plus pour son budget de l’OTAN. Déjà l’ambassadeur américain dans le pays criait au scandale, provoquant des appels allemands à son expulsion.

De tous les pays de l’Union européenne, c’est l’Allemagne qui a le plus souffert de la colère de Trump depuis son entrée à la Maison Blanche. En deux ans, les relations bilatérales entre Washington et Berlin se sont effondrées sous le poids des attaques verbales de Trump.

Le président américain a reproché à l’Allemagne ses pratiques commerciales déloyales pour ses exportations lucratives d’automobiles. et il a pratiquement accusé Berlin de trahison dans ses relations avec la Russie en matière d’approvisionnement en gaz naturel, menaçant de prononcer des sanctions économiques à l’encontre d’entreprises allemandes pour le projet de gazoduc Nord Stream 2 sous la mer Baltique.

L’Allemagne a vigoureusement rejeté les accusations de Trump, affirmant que son industrie automobile était un investisseur important dans la création d’emplois aux États-Unis et que ses politiques énergétiques étaient une question de souveraineté fondée sur des principes de marché objectifs.

Mais surtout, Trump a toujours reproché à l’Allemagne de ne pas dépenser assez pour les engagements pris par l’OTAN, estimant que le pays se chargeait de la protection militaire américaine. Lors d’un sommet de l’OTAN l’année dernière, Trump a demandé à la chancelière allemande Angela Merkel d’augmenter le budget militaire annuel de son pays pour atteindre l’objectif fixé par l’OTAN de 2% du produit intérieur brut (PIB).

Pendant de nombreuses années, en particulier après la fin de la guerre froide, les dépenses militaires allemandes ont accusé un retard d’environ 1% du PIB. Trump affirme que Berlin, qui est la plus grande économie nationale d’Europe, devrait au moins doubler son budget de la défense.

Les derniers chiffres montrent toutefois que les dépenses militaires allemandes sont loin d’atteindre l’objectif de 2% sur lequel Trump fulminait. En effet, la tendance semble être une diminution des dépenses militaires de Berlin, sans augmentation.

Cela avait amené plus tôt cette semaine l’ambassadeur américain Richard Grenell à dénoncer « l’échec » de l’Allemagne à respecter ses engagements vis-à-vis de l’OTAN.

Grenell est en quelque sorte un chiffon de Trump. Ce n’est pas la première fois que l’envoyé harangue l’Allemagne en des termes que son patron à la Maison Blanche aurait pu écrire pour lui. Grenell a critiqué à Berlin le projet gazier Nord Stream 2 avec la Russie et ses relations avec le géant chinois des télécoms Huawei.

Ses condamnations cette semaine concernant le budget militaire allemand ont à nouveau suscité la fureur parmi les politiciens et les médias du pays, suscitant de nouveaux appels publics à l’expulsion de l’envoyé en raison de sa prétendue ingérence dans les affaires intérieures de Berlin. « Un ambassadeur n’est pas censé agir comme le porte-parole d’une puissance occupante », a déclaré Wolfgang Kubicki, leader adjoint du Parti démocrate libre.

Le New York Times de cette semaine a annoncé que « le moment ne pourrait être pire » pour les relations américano-allemandes. Le mois prochain marque le 70e anniversaire de la fondation de l’alliance de l’OTAN. Une grande fête doit avoir lieu à Washington DC pour l’occasion. L’atteinte truculeuse de l’Allemagne vis-à-vis de Trump aura pour effet de refroidir l’atmosphère et de renforcer son engagement envers l’OTAN.

Sur une trentaine de membres du bloc de l’OTAN dirigé par les États-Unis, seuls sept pays ont réussi à augmenter leur budget militaire pour atteindre l’objectif de 2% du PIB que Trump a réclamé. Ce chiffre cible est antérieur à la présidence de Trump. Mais depuis la fin de la guerre froide, de nombreux membres européens de l’OTAN ont réduit leurs dépenses militaires. Trump en a fait un problème obsessionnel et a même menacé de retirer les États-Unis de l’OTAN si les membres européens ne tiraient pas leur poids financier.

L’Allemagne et les autres devraient appeler le bluff de Trump et dire: « Vas-y! » – tirez vos troupes, vos missiles et vos avions de combat hors d’Europe. Les forces américaines en Europe n’ont jamais eu à cœur la « protection » et ont toujours eu pour objectif la « projection » du pouvoir hégémonique américain sur les vassaux européens, en particulier pour empêcher le développement d’une relation normale et naturelle avec la Russie.

L’obsession américaine pour les dépenses militaires doit être vigoureusement contestée. A quoi sert cette dépendance pathologique? Il s’agit bien sûr de tirer parti de l’économie civile pour grossir les profits d’entreprises militaires géantes. C’est un racket qui nécessite l’empoisonnement des relations internationales avec la Russie et la Chine, entre autres, afin de soutenir la charade du siphonnage de l’argent public.

La plus grande menace sécuritaire pour les sociétés occidentales est la croissance massive de la pauvreté, des privations et des inégalités, selon un nouveau rapport de l’OCDE. Le discours alarmiste sur la Russie et les autres « ennemis étrangers » est une ruse risible pour l’utilisation abusive et obscène de l’argent public par un complexe militaro-industriel qui est un parasite colossal de la société. Une contradiction risible est que Trump est censé être une « marionnette russe », selon ses ennemis politiques nationaux, et pourtant, il fait valoir le prétexte anti-russe au nom du complexe militaro-industriel plus qu’aucun autre président.

L’Allemagne et la plupart des membres de l’OTAN ont raison d’ignorer le dictat de Trump sur les dépenses de défense douteuses. L’argent serait bien mieux investi dans un développement social productif et véritablement bénéfique.

On sent une confrontation entre Washington et Berlin. L’Allemagne s’est trop longtemps laissée bousculer par une « puissance occupante » américaine. Sous Trump, l’humiliation insultante n’a fait que s’aggraver. Combien de temps Berlin peut-il tolérer ce chef de projet abusif? Surtout quand il y a une opposition croissante dans le public allemand et européen élargi méprisant le suzerain américain et ses diktats.

