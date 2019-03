Avez-vous bien regardé le paysage urbain américain dernièrement ? Comment vous sentez-vous en vous aventurant sur les boulevards commerciaux à six voies bordés d’architecture de dessins animés ? Je dirais anxieux ou engourdi. Ou dans une rue principale bordée de magasins vides ? Ou une avenue de gratte-ciels en verre, despotique et écrasante ? Ou une vaste subdivision de McHouses identiques où le bison errait autrefois ? Faut-il s’étonner que les Américains aient besoin de plus d’antidépresseurs que les habitants d’autres pays ? Ou qu’à défaut de trouver un traitement, ils s’auto-médicamentent avec de l’alcool, des opiacés, des collations sucrées et tout ce qui les éloigne de la réalité écrasante de leur environnement.

Notre monde est une merde (Kunstler)

Les êtres humains ont besoin d’une place dans l’ordre social, dans l’ordre économique et dans la géographie actuelle afin de fonctionner de manière optimale dans une vie pleine de défis et de difficultés que la réalité vous présente de manière habituelle. Prenons ces endroits dans l’ordre inverse.

Je ne pense pas que l’on puisse exagérer les dommages que nous nous sommes infligés dans l’arrangement matériel de notre vie nationale. Il y a dix ans, j’ai participé à de nombreuses réunions du conseil de zonage appelées à approuver de nouveaux Walmarts et d’autres chaînes de magasins dans ma région du nord de l’État de New York et du sud du Vermont. Inévitablement, les compagnies ont organisé et entassé une brochette de locaux dans la salle de réunion – elle-même une pièce au plafond bas et déprimante faite de parpaings et d’éclairage fluorescent – pour remplir les sièges et crier en faveur du « shopping à prix réduit ».

C’était une sacrée bonne affaire qu’ils ont faite. Les chaînes de magasins ont été approuvées et les rues principales sont mortes, mais ce n’était pas la fin. Cette dynamique a également détruit les réseaux qui donnaient aux citoyens locaux une place économique et sociale. Les commerçants locaux étaient les gardiens de la ville. Ils prenaient soin de deux bâtiments – leur magasin et leur maison. Ils siégeaient à des conseils d’administration de bibliothèques, d’écoles et d’hôpitaux et donnaient de l’argent pour le fonctionnement d’institutions locales. Ils employaient des gens qui vivaient en ville et il y avait des conséquences à les traiter bien ou mal. Il fut même un temps dans ce pays où les commerçants du coin n’osaient pas ériger un bâtiment d’une laideur insultante.

Une grande partie de ce comportement économique a produit les perversions sociales de notre époque. L’extermination d’une classe entière de commerçants locaux a éliminé le cœur de la classe moyenne américaine et a concentré de façon grotesque la richesse de la nation parmi les Léviathans des corporations qui représentent un pour cent de la population. Elle a également éliminé l’endroit où les jeunes apprenaient à faire des affaires, à se préparer à monter leurs propres entreprises et à se faire une place dans le monde.

Quelle est votre place maintenant ? Une cabine dans le département marketing de Old Navy ? Une allée dans un Home Depot ? Une place dans le bureau de la diversité et de l’inclusion d’une université d’État, poussant à trier la population étudiante en catégories raciales et sexuelles parce que toutes les autres façons d’appartenir à la société ont disparu ? Ou occupez-vous dix pieds carrés de trottoir avec une bâche et un chariot ? Aucun de ces endroits n’est susceptible de donner le sentiment personnel que la vie vaut la peine d’être vécue.

James Howard Kunstler