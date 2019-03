Brigadoon et Le génie transcendantal de de la comédie musicale américaine

B

Il y a quelques années, le cinéaste Jean-Pierre Jeunet a courageusement financé un coffret sur l’émission reine des cinéphiles des années 80, Ciné Cinémas. Je ne peux qu’y renvoyer, elle ne coûte qu’une somme modeste, et permet de revoir des grands cracs comme Vincent Price, Sterling Hayden ou Rock Hudson. Parmi les cinéastes on peut voir dans un modeste gymnase Stanley Donen, alors âgé de la soixantaine, déjà débarqué depuis des lustres du business hollywoodien, et se plaignant timidement du mauvais goût de la jeunesse et de la dégénérescence du cinéma américain, passé l’âge d’or hollywoodien. Lui-même avait essayé de survivre dans les années 60 à grands renforts de comédies d’espionnage (rappelez-vous Charade…) et de stars vieillissantes comme Audrey Hepburn ou Sofia Loren mais il n’avait rien pu faire contre le maelström. L’âge de fer est le plus fort.

* * *

L’âge d’or de la grande comédie musicale dure dix ans tout au plus et elle conte à mon sens des joyaux de l’art mondial. L’homme et la femme sont nés pour danser dit le « Zarathoustra » de Nietzsche. Alors, filmer des danseurs comme Cyd Charisse, Fred Astaire ou Gene Kelly, c’est déjà un rêve. Mais comme en outre on a un parolier génial comme Jay Lerner, auteur aussi de My Fair Lady et marié huit fois !, la magie gothique du cinémascope, les décors de Cedric Gibbons et tout le savoir-faire impérial des grands studios de l’époque, ainsi qu’une inspiration spirituelle romantique et sublime, comment s’étonner que l’on réalise des chefs d’oeuvre ?

C’est la perfection fragile, comme tous les âges d’or. Voyez dans l’histoire : le quattrocento, c’est quelques décennies ; le siècle de Louis XIV se termine à la fin des années 70 ; la grande poésie romantique s’essouffle dès les années 1830 ; il n’y a que la musique symphonique qui a eu la chance de persévérer jusque dans les années 50. Et après, c’est Boulez et les Beatles, les boules Quies et le boulot-dodo ! Les âges d’or sont fragiles, dépendant de supports économiques, techniques, culturels, appelés à disparaître dans nos sociétés soumises au rythme infernal du progrès et du changement de la mode, c’est-à-dire de modèle de machine. Car ils dépendent aussi de la bonne volonté humaine et, pourquoi ne pas le dire, de la grâce divine.

* * *

Parmi les comédies musicales hollywoodiennes, je mets deux films au-dessus de tout : Sept fiancées pour sept frères, et Brigadoon. J’adore bien sûr Noces royales (Donen), un Américain à Paris (Minnelli), Funny Face (encore Donen, encore à Paris), ou bien Gigi (toujours Paris, toujours Minnelli !), mais je mets quand même au-dessus de tous les films cités plus haut, parce qu’ils sont mythologiques, initiatiques, ésotériques, et magnifiques. Sur Paris, haut-lieu de la magie musicale d’alors, on rappellera avec Alain Paucard que l’on a cessé d’écrire des chansons en l’honneur de la ville-lumière depuis belle lurette déjà (cf. « les Criminels du béton« ).

* * *

Commençons par Seven Brides : sept cow-boys enlèvent sept jeunes filles après un bal.

Les sept frères sont inspirés de Plutarque, des sept couleurs, et d’un écrivain franco-américain nommé Benet et amateur de secrets. Les ballets et les chants sont populaires et sublimes, et ils opposent les frères rouges aux frères gris ; voyez-le dans le très grand épisode de la construction-destruction de la grange (une loge forestière ? Mmmh…). Howard Keel, même s’il ne danse pas, chante un refrain magique (Bless my beautiful hide…) et les frères sont tous des acrobates autant que des danseurs. Le film s’inspire bien sûr de l’enlèvement des Sabines, tel que raconté par Plutarque donc.

Dire qu’il y avait encore un public pour voir de telles merveilles ! Le temps des cathédrales, je vous dis ! Les sept frères sont aussi un très bon film décalé sur l’ouest, un peu comme la Captive aux yeux clairs de Hawks. L’ouest d’avant la conquête de l’ouest, un ouest plus pacifique et plus initiatique ; celui des coureurs des bois, comme on dit chez les frères.

* * *

Brigadoon est le chef d’oeuvre de Lerner, aussi peut-être de Minnelli, le plus grand cinéaste en terme de style, d’élégance raffinée, de mouvement de caméra (la Dolly). Le film est totalement initiatique. Brigadoon est un village caché qui ne devient visible que de siècle en siècle. Le monde caché, le monde d’ailleurs, le monde de l’ailleurs absolu… Et un village menacé par la jalousie d’un homme. Le retour de Gene Kelly et de son compagnon, l’excellent et polyvalent van Johnson, est un grand moment de dénonciation de la grande ville et de la matrice.

Le rassemblement des clans, à la veille de la noce hiérogamique de deux amants, est le sommet de l’histoire du cinéma. Je le dis comme je le pense. Il transcende tout, ce passage. Voyez-le sur Youtube ou achetez-le.

* * *

Le plus étonnant, comme je le disais plus haut, est la vitesse à laquelle la comédie musicale de l’âge d’or a disparu au début des années 60, au début de l’ère sexe drogue et rock’n’roll. En quelques années les bons sentiments se perdent, d’ailleurs sur ordre (conspiration ! conspiration !, mais je le prouverai), le savoir-faire aussi, comme celui du western, et tous les parodies, recyclages, séquelles, honnêtes tentatives (Barbara Streisand, même Jacques Demy) sont vouées à une douloureuse incomplétude. L’honneur, disait Pagnol, c’est comme les allumettes, cela ne sert qu’une fois. L’âge d’or aussi, et la comédie musicale aussi. C’est comme ça.