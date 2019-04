Faux alunissage de 69 : le piège se referme sur le système…

http://www.unz.com/article/the-moon-landing-a-giant-hoax-for-mankind/

Le débarquement sur la lune: un canular géant pour l'humanité?Une introduction à la mère de toutes les théories du complot

À venir est le 50 e anniversaire de l’Apollo 11 alunissage. En 2016, une enquête amontré que 52% du public britannique pensait que les missions Apollo étaient fausses. Le scepticisme est le plus répandu parmi ceux qui étaient trop jeunes pour le voir en direct à la télévision: 73% des 25-34 ans pensent que nous n’avons pas atterri sur la lune, contre 38% des 55 ans et plus. Ces chiffres semblent augmenter chaque année. Les incroyants britanniques n’étaient que 25% il y a dix ans . On ne sait pas comment ils sont aujourd’hui, mais un sondage effectué en 2018 par le Centre de recherche sur l’opinion publique russea révélé que 57% des Russes pensent qu’il n’ya jamais eu d’atterrissage lunaire habité. Le pourcentage s’élève à 69% chez les personnes ayant fait des études supérieures: autrement dit, plus les personnes instruites sont nombreuses et capables de raisonner rationnellement, moins elles croient au débarquement de la lune. Aux États-Unis, le pourcentage semble beaucoup plus bas: un sondage Gallup de 1999 indiquait à peine 6% des Américains doutant de l’atterrissage de la lune, et une étude Pew réalisée en 2013 montrait que ce nombre n’était passé qu’à 7%. Il n’est donc pas surprenant que, selon un sondage réalisé par Pew Research en 2010, 63% des Américains s’assurent que la NASA débarquerait un astronaute sur Mars d’ici 2050.

La théorie du canular lunaire était presque inconnue avant la diffusion d’Internet et a pris de l’ampleur avec le développement de YouTube, qui a permis d’inspecter de près les images d’Apollo par toute personne intéressée. Auparavant, les personnes qui avaient des doutes sérieux avaient peu de moyens de les partager et de convaincre. L’un des pionniers était Bill Kaysing , qui a abordé le sujet en 1976 avec son livre auto-publié « Nous ne sommes jamais allés sur la lune»: le stratagème américain à trente milliards de dollars . Il pourrait être qualifié de dénonciateur, puisqu’il travaillait pour Rocketdyne, la société qui a conçu et construit les fusées Apollo. Vient ensuite Ralph René avec son NASA Mooned America! ,également auto-publié.

La recherche gagne en profondeur et en ampleur, et l’incrédulité s’épuise autour du trentième anniversaire d’Apollo 11, en grande partie grâce au cinéaste britannique David Percy, co-auteur du livre Dark Moon avec Mary Bennett, et à la réalisation du documentaire de 3 heures What Happened sur la Lune? Une enquête sur Apollo (2000), présentée par Ronnie Stronge. Il reste à ce jour très précieux pour quiconque est disposé à donner un avis éclairé.

Il y avait aussi le film beaucoup plus court A Funny Thing Happened sur le chemin de la Lune (2001), réalisé par Bart Sibrel, qui apporte un éclairage précieux sur le contexte historique. Sibrel a également défié les astronautes de la NASA de jurer sur la Bible, devant la caméra, qu’ils marchaient sur la lune, et il a compilé ces séquences dans Astronauts Gone Wild , ainsi que des séquences plus utiles de déclarations embarrassantes et maladroites faites par les astronautes de la NASA. qui sont supposés avoir marché sur la lune mais semblent peu compétents et cohérents; Alan Bean d’Apollo 12 apprend à Sibrel qu’il est passé par la ceinture de radiation de Van Allen est un must.

Puis, à l’aide de matériaux de ces films et d’autres sources, est venu le documentaire télévisé révolutionnaire At-on atterri sur la lune? (2001), réalisé par John Moffet pour Fox TV. À ma connaissance et à mon jugement, il s’agit toujours de la meilleure introduction aux arguments des «théoriciens du canular de la lune»: vous pouvez la visionner ici à partir de sa retransmission de 2013 sur Channel 5:

Il y a très peu de livres disponibles sur le sujet. Je ne suis pas au courant d’un projet plus documenté que One Small Step? Le canular de la grande lune et la course à la domination de la Terre depuis l’espace par le chercheur allemand Gerhard Wisnewski, publié à l’origine en 2005, et dont je citerai à plusieurs reprises.

Je ne vais pas discuter de toutes les preuves présentées dans ces sources. Je ne peux que les recommander et quelques autres sur le chemin. Je vais simplement trier ce que je considère comme les arguments les plus convaincants, ajouter quelques développements récents, tirer ma meilleure conclusion, placer la question dans une perspective historique plus large et en tirer des enseignements sur la matrice dans laquelle nous vivons.

Tout d’abord, nous devons préciser le but d’une telle enquête. Nous ne devrions pas nous attendre à une preuve concluante que Neil Armstrong, ou tout autre promeneur de la lune, n’a pas marché sur la lune. Cela ne peut pas être prouvé, en l’absence de preuves incontestables qu’il se trouvait ailleurs (en orbite autour de la Terre, par exemple) au moment précis où il a prétendu avoir passé sur la lune. Dans la plupart des cas, vous ne pouvez pas prouver que quelque chose ne s’est pas passé, tout comme vous ne pouvez pas prouver que quelque chose n’existe pas. Vous ne pouvez pas prouver, par exemple, que les licornes n’existent pas. C’est pourquoi le fardeau de la preuve repose sur quiconque prétend en avoir. Si je vous dis que j’ai marché sur la lune, vous me demanderez de le prouver et vous ne prendrez pas comme réponse: «Non, vousProuvez que je ne suis pas parti. »Cela fait-il une différence si je suis la NASA? En effet, qualifier la NASA de menteuse vous conduira inévitablement à remettre en question tout ce que votre gouvernement et les médias traditionnels vous ont laissé croire. C’est un saut de géant en effet! Tout comme les enfants de parents abusifs, les citoyens honnêtes de gouvernements violents auront tendance à réprimer les preuves de la malveillance de leur gouvernement. Et donc, les gens choisissent de croire dans les alunissages, sans même demander des preuves, tout simplement parce que: « Ilsne nous auraient pas menti pendant plus de 50 ans, n’est-ce pas? Les médias auraient exposé le mensonge il y a longtemps (rappelez-vous le Watergate)! Et que dire des 250 000 personnes impliquées dans le projet? Quelqu’un aurait parlé. »Je peux vraiment m’entendre parler ainsi il y a à peine 10 ans. Toutes ces objections doivent en effet être traitées.

Mais avant cela, la chose scientifique à faire est de commencer par la question: la NASA peut-elle prouver qu’elle a envoyé des hommes sur la lune? Si la réponse est non, l’étape suivante consiste à décider si nous nous en tenons ou non à leur parole. Cela nécessite de s’interroger sur les raisons d’un tel mensonge massif. Nous y arriverons.

Mais tout d’abord, la NASA peut-elle fournir des preuves tangibles de l’atterrissage de la lune?

Oui, ils peuvent. Ils ont rapporté des morceaux de lune: environ 380 kilogrammes de roches lunaires et d’échantillons de sol, toutes missions confondues. Les roches lunaires prouvent que la lune atterrit, n’est-ce pas? Oui, ils le font, mais seulement s’il est clairement établi qu’ils n’ont pas été creusés dans la terre. Et voilà le problème. Comme expliqué ici, « Des météorites ont été découvertes en Antarctique et se sont révélées avoir les mêmes caractéristiques que les roches de la lune. » Il peut être utile de savoir qu’en 1967, deux ans avant Apollo 11, la NASA avait lancé une expédition en Antarctique, à laquelle se joint Wernher. Von Braun, le principal propagandiste de la NASA pour les missions lunaires; L’Antarctique est la région de la Terre qui contient la plus grande concentration de météorites, mais on ignore si l’expédition comprenait des géologues et si des météorites avaient été rapportés. En fait, ce n’est qu’en 1972 que les météorites lunaires ont été officiellement découvertes en Antarctique; leur origine lunaire a bien sûr été déterminée par comparaison avec les échantillons de lune rapportés par les équipages d’Apollo (Wisnewksi 202).

La roche lunaire est donc bien loin de prouver son atterrissage. En fait, on ne peut prouver que les soi-disant roches lunaires aient été rapportées de la lune plutôt que de l’Antarctique ou d’un autre endroit de la Terre. Mais la situation empire beaucoup: il a été prouvé de manière concluante que certaines des soi-disant roches lunaires étaient des faux. Dans les années 1990, l’astrobiologiste britannique Andrew Steele s’est vu accorder le privilège spécial de s’approcher de précieux échantillons enfermés dans des coffres-forts de la NASA et d’imaginer sa surprise en découvrant une soie, des morceaux de plastique, du nylon et du téflon et de minuscules animaux terrestres ( Wisnewski 207). Un autre rocher lunaire a fait la une des journaux quand, quarante ans après avoir été remis personnellement par Neil Armstrong et Buzz Aldrin au Premier ministre néerlandais, il a été examiné et prouvé qu’il s’agissait d’un bois pétrifié.. Certes, quelques fausses roches lunaires ne prouvent pas que toutes les roches lunaires sont fausses. Mais cela devrait être une raison suffisante pour commencer un examen scientifique systématique des dizaines d’autres échantillons que les États-Unis ont donnés cérémonieusement en 1969 et dans les années 1970.

Quelles autres preuves la NASA at-elle du débarquement de la lune? Les films et les photographies, bien sûr! Les films sont notoirement flous, ce qui rend leur examen difficile. Comment, par exemple, pouvez-vous être sûr que l’astronaute David Scott d’Apollo 15 lâche un vrai marteau et une vraie plume pour démontrer la gravité newtonienne dans un environnement sans atmosphère, alors que vous ne pouvez presque pas voir les objets? Nous avons une photo claire du marteau et de la plume au sol, mais comment savons-nous qu’ils sont identiques aux objets flous tombés dans le film?

Ce qui serait utile pour une enquête appropriée est la séquence originale de la NASA. Les chercheurs demandent l’accès à ces films depuis des décennies, en vertu de la loi sur la liberté de l’information. En 2006, ils ont reçu une réponse. Voici ce que vous pouvez lire sur Reuters :

«La NASA a admis en 2006 que personne ne pouvait trouver les enregistrements vidéo originaux de l’atterrissage du 20 juillet 1969. Depuis lors, Richard Nafzger, ingénieur au Goddard Space Flight Center de la NASA dans le Maryland, qui avait supervisé le traitement de la télévision sur les sites de repérage au sol pendant la mission Apollo 11, les recherchait. La bonne nouvelle est qu’il a trouvé où ils sont allés. La mauvaise nouvelle est qu’elles faisaient partie d’un lot de 200 000 cassettes démagnétisées – effacées magnétiquement – et réutilisées pour économiser de l’argent. «

Les Russes sont si pervers: à la suite de cet aveu de la NASA, les autorités russes ont commencé à demander une enquête internationale .

Heureusement, nous avons les photos. En plus de planter un drapeau américain et de collecter des échantillons de roche, les astronautes ont passé beaucoup de temps à prendre des photos sur la lune. Et soyons justes: en 2015, la NASA a rendu publique des milliers de vidéos haute résolution. Ils sont accessibles ici et peuvent être examinés en détail. La plupart d’entre eux sont remarquables pour leur qualité.

L’équipage d’Apollo 11 a utilisé un Hasselblad 500C standard, avec quelques modifications, notamment le retrait du miroir réflexe. Le film utilisé était un film diapositive standard Kodak Ektachrome, 160 ASA. C’est un film étonnamment sensible pour un lieu où la lumière du soleil n’est filtrée par aucune atmosphère, d’autant plus que certaines photos, qui ressortent parfaitement exposées, ont été prises directement contre le soleil. Il existe également des problèmes techniques liés à la fiabilité de ce matériau à la surface de la lune, où les températures vont de moins de 100 ° C à plus de 100 ° C: la seule protection contre la chaleur, à la fois pour l’appareil photo et pour le magazine, était un revêtement réfléchissant. (La façon dont les astronautes survivent à de telles températures est un problème encore plus grave.)

Un autre aspect problématique est la qualité professionnelle de la plupart de ces images. Par exemple, chaque photo prise par Neil Armstrong est parfaitement cadrée et exposée. Wisnewski (144-149) souligne à juste titre à quel point c’est incroyable, compte tenu du fait qu’Armstrong (ou tout autre astronaute) ne pouvait pas viser, la caméra étant fixée sur sa poitrine où il ne pouvait même pas la voir. Sans parler de la difficulté de régler manuellement l’ouverture, le temps d’exposition, la mise au point et le champ de vision manuellement avec ses gants pressurisés et de ne pas voir la caméra, et d’avoir aucune expérience de la photographie sur l’environnement lunaire. Nous devons nous rappeler que la photographie était une profession très qualifiée à cette époque, même sur Terre, et il est assez étonnant de voir que tous les clichés d’Armstrong étaient tout simplement parfaits.

Plus précisément, y a-t-il des preuves que ces images ont été prises sur la lune? Pas du tout. Ils sont faciles à faire dans les studios. En fait, la NASA a beaucoup travaillé pour former les astronautes à l’intérieur, reproduisant l’état de la surface lunaire telle qu’ils l’avaient imaginée, fabriquant des tonnes de «poussière de lune» à cet effet (avant même que quiconque ait déjà vu de la poussière de lune ), et même simulant le ciel noir. Certaines des photos prises dans ces décors de studio, comme celui qui suit, provenant d’archives de la NASA, seraient difficiles à distinguer de la « vraie » chose, si elles étaient cadrées différemment.

Armstrong et Aldrin s’entraînent sur de la poussière de lune sous un faux ciel noir

Regardons les choses en face: rien ne prouve que les photographies d’Apollo soient authentiques. Cela peut ne pas suffire à déstabiliser les croyants. Mais qu’est-ce qui devrait faire que bon nombre de ces photographies sont « pleines d’incohérences et d’anomalies », selon les mots de David Percy, qui prouve son propos dans Que s’est-il passé sur la Lune? Le film contient une interview de Jan Lundberg, ingénieur de projet pour Apollo Hasselblad. Lorsqu’on lui a demandé d’expliquer certaines incohérences concernant les ombres et l’exposition (par exemple, les astronautes sont complètement éclairés alors qu’ils se trouvaient à l’ombre du module lunaire, comme le montre la photo reproduite sur la couverture du livre de Wisnewski), il répond: explique cela. Cela m’échappe… pourquoi.

Incidemment, l’admission embarrassée de Lundberg est l’illustration parfaite de la façon dont le compartimentage peut avoir rendu possible le canular de la lune. Comme les centaines de milliers de personnes impliquées dans le projet, il travaillait sur une base de « besoin de savoir » et n’avait aucune raison de penser qu’il travaillait pour autre chose que ce qui lui avait été dit, au moins jusqu’à ce que quelqu’un le défie d’exposer impossible des photos. Seule une poignée de personnes devait connaître la situation dans son ensemble et il n’est même pas certain que le président Nixon soit parmi elles. Comme l’illustre Wisnewski (121-126) avec le programme Corona alias Discoverer (un satellite de recherche américain lancé vers 1959 dans le but secret d’espionner l’Union soviétique), il est faux de supposer que les communautés militaires, spatiales et du renseignement américaines ne peuvent pas se un secret. Pour prendre un autre exemple,

I will not list and examine the anomalies of the Apollo photographs, since they are analyzed in the documentaries mentioned above. But I do recommend browsing through and zooming on the high definition photographs on the NASA archive site, with the aim of assessing their credibility with basic common sense. Ask yourself, for example, if you can believe that the Apollo 11 Lunar Module Eagle (here, here, or here) could have landed two astronauts on the moon and sent them back into lunar orbit to reconnect with the orbiting Command Module. Or pick Apollo 14’s LM Antares (here), or Apollo 16’s LM Orion (here, or here with the rover that miraculously came out of it), or Apollo 17’s LM Challenger (here). Keep in mind that these shabby huts had to be hermetically pressurized in a vacuum environment, and that, in the last two cases, two astronauts spent more than 3 days (respectively 71 hours and 76 hours) on the moon and slept 3 nights in the module. If you want to be guided along this reflection, I can recommend this 15-minute video.

Apollo 11 Lunar Module with Neil Armstrong

Ascent Stage of Apollo 17’s Lunar Module, photographed from the Command Module before rendez-vous

Si les équipages d’Apollo avaient photographié le ciel étoilé de la lune, cela aurait pu servir à la NASA pour contrer l’accusation de fraude. Dans les années 1960, il aurait été très difficile de faire le calcul par ordinateur pour rendre la constellation d’étoiles cohérente. Malheureusement, personne n’y a pensé à la NASA. Les astronautes ont été priés de regarder en bas et de ramasser des roches, de ne pas lever les yeux et d’étudier les étoiles. C’est comme si la NASA était une congrégation de géologues qui méprisaient l’astronomie. Et dire qu’ils dépensent des milliards de dollars pour envoyer des télescopes en orbite terrestre! Pour être honnête, j’ai lu un article sur un télescope installé par l’équipage d’Apollo 16, mais il semble que personne n’ait jamais vu ce qu’il en est sorti. Dans tous les cas, aucune image des archives de la NASA ne montre d’étoile dans le ciel.

L’explication officielle? Il n’y avait tout simplement pas d’étoiles visibles dans le ciel lunaire. Période. Il est tellement incroyable que même certains “débiles Moon Hoax” préfèrent expliquer le ciel noir de toutes les photographies d’Apollo comme résultant d’une faible exposition. Mais ils ont tort: ​​les astronautes n’ont vu aucune étoile de leurs propres yeux. D’Apollo 11 à Apollo 17, ils ont tous déclaré que le ciel était complètement noir, «un immense ciel de velours noir – totalement noir»,selon les mots d’Edgar Mitchell, le sixième homme de la lune.

Était-ce parce que la luminosité de la surface de la lune était trop forte, de sorte que leurs yeux ne pouvaient pas s’ajuster (un jour sur la lune dure 27 jours terrestres, de sorte que les astronautes qui ont atterri du côté éclairé de la lune n’ont jamais vécu de nuit sur lune)? Si c’était la raison, alors au moins, les astronautes auraient dû voir beaucoup d’étoiles lorsqu’ils voyageaient entre la Terre et la Lune. Ils n’ont pas signalé en avoir vu. Quand ils tournèrent autour de la lune et passèrent dans son ombre, ils se retrouvèrent plongés dans le noir et ne virent aucune étoile. Michael Collins, qui a tourné plusieurs fois autour de la lune dans le module de commande alors qu’Aldrin et Armstrong étaient sur la lune, a déclaré lors de sa conférence de presse de 1969: « Je ne me souviens pas d’en avoir vu! » C’est l’une des remarques les plus étranges que l’on puisse penser. d’un astronaute, mais toute la conférence de presse est une expérience étrange à regarder.

L’interview de Neil Armstrong en novembre 1970 est tout aussi bizarre. Plusieurs sceptiques l’ont utilisé comme preuve qu’il mentait. Je recommande vivement cette analyse très professionnelle commandée par Richard D. Hall de RichPlanet TV à Peter Hyatt , un expert de la détection de la tromperie de renommée nationale. Je trouve cela dévastateur pour la crédibilité d’Armstrong.

Après cela, Armstrong doit avoir reçu l’ordre de se tenir à l’écart des interviews. Mais quand il a été autorisé à faire une dernière apparition à l’occasion du 40 eanniversaire de son moonwalk, il en a profité pour se comparer à un perroquet, «le seul oiseau qui pouvait parler» mais qui «ne volait pas très bien», et pour conclure avec une remarque énigmatique sur «les percées disponibles pour ceux qui peuvent enlever l’une des couches protectrices de la vérité». Dieu sait ce qu’il dirait s’il était maintenant invité à parler pour le 50 e anniversaire! Heureusement pour la crédibilité des missions Apollo, il a définitivement quitté la Terre et son histoire peut maintenant être racontée par Hollywood .

Nous avons cherché à savoir s’il existait des preuves que les atterrissages de la lune étaient réels. Nous n’en avons trouvé aucun. Au lieu de cela, nous avons trouvé des preuves qu’elles n’étaient pas réelles. Mais en réalité, c’était à peine nécessaire: les ingénieurs de la NASA nous disent eux-mêmes qu’ils sont impossibles, pour la simple raison que les astronautes seraient obligés de traverser la ceinture de radiation de Van Allen , ce qui les tuerait et endommagerait également l’équipement électronique. Dans la vidéo de 10 minutes ci-dessous, écoutez des astrophysiciens et des astronautes admettant par inadvertance que la technologie permettant d’envoyer des hommes au-delà de l’orbite terrestre inférieure n’est pas encore disponible.

C’est peut-être la raison pour laquelle, depuis la présidence de Tricky Dick, aucune mission humaine sur la Lune, ni même au-delà de l’orbite terrestre basse, n’a jamais été tentée. N’oubliez pas que la Station spatiale internationale est en orbite à une distance de 250 km de la Terre, alors que la lune se trouve à environ 237 000 km. Le 14 janvier 2004, le président George W. Bush, prenant la parole au siège de la NASA, a annoncé une nouvelle initiative visant à «prendre un nouveau pied sur la lune» et au-delà, en notant: «Au cours des 30 dernières années, aucun être humain n’a mis les pieds à la terre. un autre monde, ou aventuré plus loin dans l’espace que 386 miles – à peu près la distance de Washington DC à Boston, Massachusetts »(cité dans Wisnewski 329). Aucune mission humaine sur la lune n’est sortie de cette annonce.

Le temps profite aux théoriciens du canular de la lune, car chaque année qui passe laisse les gens interrogés: « S’il était si facile d’envoyer un homme sur la lune entre 1969 et 1972, pourquoi ne l’a-t-on pas refait depuis? » Moins de la moitié des Britanniques et des Russes croient encore au débarquement de la lune. Parmi les personnes instruites, ce pourcentage diminue rapidement. Que se passera-t-il dans vingt ans, quand les Américains se rendront compte qu’ils ne le croient pas? Les États-Unis d’Amérique survivront-ils à l’exposition de ce canular géant?

Si les atterrissages de la lune Apollo étaient faux, il faudrait d’abord se poser des questions sérieuses sur la NASA. Ensuite, il est nécessaire de réfléchir en profondeur à ce que sont devenues les États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale. Et au-delà, le canular de la lune est le point de départ idéal pour réfléchir au contrôle hypnotique que la télévision et les médias ont acquis sur notre esprit. Ce n’est pas juste une question politique. C’est une bataille pour nos âmes.

La première étape consiste à sortir de nos croyances infantiles à propos de la NASA et à faire une étude de base sur ce dont il s’agit. La National Aeronautics and Space Administration a été créée en 1958 par le président Eisenhower. Aujourd’hui, de nombreuses personnes félicitent Eisenhower d’avoir averti les Américains, au moment de leur départ du poste, de la menace croissante du complexe militaro-industriel et du «potentiel de croissance catastrophique d’un pouvoir mal placé». Ironiquement, la création de la NASA était en soi un pas complexe militaro-industriel. Il ne fait aucun doute que le soi-disant «programme spatial civil» de la NASA était avant tout une couverture pour un programme militaire. La NASA Act de 1958 prévoyait explicitement une étroite collaboration avec le ministère de la Défense et, dans la pratique, le Pentagone était impliqué dans toutes les décisions concernant les programmes Mercury, Gemini et Apollo.Mission to the Moon: un examen critique de la NASA et du programme spatial, dès 1969, et conclut:

«Il reste impératif que la NASA conserve son statut de salon avant décent de l’ère spatiale afin de recueillir le soutien du public pour tous les projets spatiaux et de donner aux efforts spatiaux du Département de la Défense une« couverture »efficace.» (Cité dans Wisnewski 296)

Outre le lancement de satellites à des fins d’espionnage, la NASA devait contribuer au développement des fusées transcontinentales. Après la Seconde Guerre mondiale, l’équation était simple: «Fusée + bombe atomique = puissance mondiale» (Wisnewski 62).

Le but paramilitaire de la NASA est essentiel à la compréhension du canular Apollo. Car en matière de programmes militaires, «ce que le public sait est aussi connu de l’ennemi. Cela signifie qu’en principe, le public et l’ennemi peuvent être considérés essentiellement comme une seule et même chose »(Wisnewski 7). Par conséquent, nous devrions comprendre que tromper le public américain n’était pas une perversion du but initial de la NASA, mais en faisait partie intégrante.

Kennedy a été contraint de vendre le programme Moon au Congrès et au public américain afin d’augmenter considérablement le budget de la NASA. Le 25 mai 1961, à peine 43 jours après que Yuri Gagarin aurait achevé une orbite autour de la terre, Kennedy avait adressé au Congrès un message spécial sur les «besoins nationaux urgents». Il demandait 7 à 9 milliards de dollars supplémentaires au cours des cinq prochains mois. des années pour le programme spatial, dans le but, a-t-il déclaré, de «réaliser l’objectif, avant la fin de cette décennie, d’atterrir un homme sur la lune et de le ramener en toute sécurité sur la terre. Aucun projet spatial unique au cours de cette période ne sera plus impressionnant pour l’humanité, ni plus important pour l’exploration à long terme de l’espace. ”

On peut reprocher à Kennedy d’avoir dupé le public américain, mais il est probable qu’il se soit dupé lui-même, tout comme il avait été trompé par la CIA lors de la désastreuse invasion de la baie des Cochons, un mois plus tôt. Quoi qu’il en soit, la lune était l’idée de Johnson, pas celle de Kennedy. On pense que Kennedy a été convaincu par un mémorandum de Lyndon Johnson intitulé «Evaluation du programme spatial» daté du 28 avril 1961, qui aurait été basé sur des délibérations avec les plus hauts responsables de la NASA. La note de service assurait le président de la faisabilité d’un «débarquement et retour en toute sécurité par un homme sur la Lune» «d’ici à 1966 ou 1967», si «un effort important est fait». Pour ce qui est des avantages, Johnson a dit ceci:

«Les autres pays, indépendamment de leur attachement à nos valeurs idéalistes, auront tendance à s’aligner sur le pays qui, à leur avis, sera le leader mondial – le vainqueur à long terme. Les réalisations spectaculaires dans l’espace sont de plus en plus considérées comme un indicateur majeur du leadership mondial. «

Un mois après son discours au Congrès, Kennedy a officiellement nommé son vice-président à la tête du Conseil national de l’aéronautique et de l’espace, chargé d’explorer le projet de la lune. Comme Alan Wasser l’a dit :

«Peu de gens se rendent compte aujourd’hui ou s’en souviennent, mais un seul homme, Lyndon Baines Johnson, ci-après« LBJ », est principalement responsable du début et de la fin de« La course à l’espace »».

Cela explique pourquoi les industries texanes ont été les plus grands bénéficiaires du programme spatial et pourquoi le centre spatial habité NASA de la NASA à Houston a été renommé centre spatial Lyndon B. Johnson en 1973.

Sous Eisenhower, Johnson était à la fois le leader de la majorité au Sénat et un acteur clé dans le secteur texan du complexe militaro-industriel. Il est intéressant de savoir que le projet initial de discours d’adieu d’Eisenhower, écrit par ses assistants Malcolm Moos et Ralph Williams, parlait du «complexe militaro-industriel du Congrès», mais Eisenhower a abandonné le mot «congrès», craignant peut-être Johnson. La corruption de Johnson s’aggrave après qu’il soit devenu vice-président et nommé ses amis texans à la tête de la Marine: d’abord, John Connally, puis Fred Korth, qui a démissionné en octobre 1963, après que le ministère de la Justice (dirigé par Robert Kennedy) l’ait impliqué pour corruption le contrat relatif aux aéronefs communs Marine-Air Force TFX.

La NASA n’était pas simplement un camouflage des développements militaires. C’était un rêve fabriqué de laisser les Américains regarder le ciel pendant que leur gouvernement commettait des atrocités au Vietnam. Ainsi, la NASA avait également des liens étroits avec l’industrie du film. Son premier patron, T. Keith Glennan (1958-1961) avait une longue expérience de la gestion de studios de cinéma à Hollywood (Wisnewski 298).

Walt Disney avec Wernher von Braun, «Père de la science de la fusée», en 1954

Au cours de la période de transition entre Johnson et Nixon, Apollo 8 aurait transporté trois astronautes dix fois autour de la lune. Ensuite, après deux autres missions d’essais (Apollo 9 et 10), six membres de l’équipage d’Apollo ont atterri sur la Lune de 1969 à 1972, le tout pendant la présidence de Nixon. Wisnewski (130-139) propose un parallèle spectaculaire qui montre comment les dernières nouvelles relatives au programme Apollo ont facilement détourné l’attention du public américain des crimes de guerre commis par le Vietnam. Apollo 11 a atterri sur la lune deux mois après que les médias eurent révélé un bombardement illégal au Cambodge, et le programme Apollo s’était arrêté juste après la fin officielle de l’implication de l’Amérique en Asie du Sud-Est. Alors, écrit Wisnewski,

«Alors que les États-Unis d’Amérique assassinaient des milliers de Vietnamiens, détruisant un hectare de forêt vierge et empoisonnant le pays avec des pesticides, ils tentaient en même temps de fasciner – ou, faut-il dire, hypnotiser? une conquête d’un tout autre genre. « (131) «Pour le reste du monde, l’excitation culturelle et technologique provoquée par les atterrissages lunaires devait être aussi accablante et désarmante que le coup du 11 septembre. Les États-Unis tirent aujourd’hui leur force de l’admiration sans bornes générée par ces atterrissages lunaires. Et je maintiens toujours que cette « conquête » de la lune, cet ancien mythe de l’humanité, a élevé l’Amérique au statut de nation quasi-divine. / Les atterrissages sur la lune s’inscrivent dans la stratégie psychologique globale du pays en matière d’auto-agrandissement, assortie de la maîtrise, de la dégradation et de la démoralisation des autres. »(287) «Les voyages spatiaux civils sont devenus une forme d’opium pour le peuple, une promesse de rédemption apportant un futur meilleur à l’univers.» (63)

En effet, voyager sur la lune et revenir en vie est un exploit aux proportions mythiques. Cela revient à voyager dans l’Autre Monde et à revenir dans le monde des vivants avec votre corps physique. Cela fait des astronautes de la NASA les égaux d’anciens héros surnaturels, de demi-dieux immortels, et cette qualité semi-divine se reflète dans l’ensemble des États-Unis. Telle était la signification du débarquement de la lune Apollo: il s’agissait d’une nouvelle religion mondiale qui élevait les États-Unis au-dessus de toutes les autres nations terrestres. On a beaucoup parlé des religions institutionnelles en tant que moyens de contrôle mental collectif. Mais aucune croyance religieuse ne peut se comparer au débarquement de la lune en termes d’abus cynique de la crédulité des gens. Et aucune religion ne pouvait rivaliser, jusqu’à récemment, pour le nombre de croyants du monde entier.

La leçon la plus profonde est que cela a été rendu possible par la télévision et aurait été impossible autrement. Presque personne n’y aurait cru s’il ne l’avait pas vu de ses propres yeux.

Dans The Through The Looking Glass de Lewis Carroll , Alice dit à la reine blanche: «On ne peut pas croire des choses impossibles», mais la reine insiste sur le fait qu’il est possible avec suffisamment de pratique: «Quand j’avais ton âge, je l’ai toujours fait pendant une demi-année- heure par jour. Pourquoi, parfois, j’ai cru jusqu’à six choses impossibles avant le petit-déjeuner. »Avec la télévision, croire à six impossibles atterrissages lunaires s’est fait sans effort.