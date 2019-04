La fin d’un monde

PAR STRATEGIKA51 LE 05/04/2019

Très peu de personnes auraient pu imaginé ne serait-ce qu’un seul instant que le début de ce que certains analystes ont dénommé le « printemps Arabe » allait provoquer l’effondrement total de l’ordre mondial, la fin des Nations Unies, la dislocation de l’OTAN et le déclin géostratégique US.

Nous y sommes. Le nouvel ordre mondial voulu au lendemain de la guerre du Golfe n’est plus. Il vient d’être enseveli.

Cette fin d’un monde s’accompagne par une incapacité avérée à gagner un conflit, le moindre conflit, aussi minime soit-il.

La guerre d’Afghanistan le prouve chaque jour. La guérilla des Talibans est si forte sur le terrain qu’elle a totalement mis sur la touche un gouvernement Afghan inaudible, assistant impuissant aux négociations entre Washington et une force politico-militaire capable de prendre le pouvoir a tout moment dans ce pays.

En Syrie, Damas a réussi, grâce à l’intelligence stratégique des syriens à faire jouer de vieilles alliances avec la Russie et l’Iran mais également la Corée du Nord et la Chine, transformant à tout jamais le rapport des forces au Moyen-Orient et au delà.

70 ans après sa création, l’Alliance Atlantique est devenue un faire valoir onéreux, incapable de gagner la moindre guerre contre le plus petit adversaire. Pire, elle se disloque sous les coups de pieds de la résurgence de l’esprit impérial turc.

La Russie et la Chine mènent la dance dans tous les hémisphères. Ce qui reste de l’ordre ancien fait mine d’aboyer. Plus pour très longtemps.