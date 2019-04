o

Histoire. Humour. Cinéma. CultureMENU

Fabrice nous écrit sur la fin du langage…

J’apprécie surtout le fait que vous abordiez un sujet très souvent absent (curieusement…) dans la sphère des réveillés : le langage. Je ne parle pas de considération universitaire sur l’évolution du langage, matière s’il en est souple et malléable aux grés des époques, non je parle de la langue de tous les jours. Comment dit-on déjà, la langue du vulgum pecus, le langage que nous parlons tous les jours sans même nous rendre compte de son naufrage en cours. Il n’est pas un jour, que dis-je, pas une heure durant laquelle nous n’entendons pas, dans un sombre silence pour ma part, des « en fait » et des « du coup » quasi systématiques selon les genres qui ponctuent presque toutes les phrases énoncées. On sent bien que ces « du coup » et « en fait » ou également « au final » ah le « au final », quel summum ! On sent bien donc que tout ceci correspond à la perte du vocabulaire, une perte considérable. Il est intéressant de faire une simple expérience qui consiste à écouter des conférences (voir les archives de l’INA entre autre), des interventions et même des « micros trottoirs » réalisés dans les années 1950 à 1980 (on peut remonter encore plus loin). Ecoutez comme les intonations sont plus personnelles, les mots différents, le vocabulaire riche, varié et plus explicite, le tout sans ricanements imbéciles exprimés avec une faible expression comme c’est le cas aujourd’hui. On reste frappé par cette expérience. C’est misérable mon cher Nicolas, tout à fait misérable de pauvreté et de vacuité.

Les mots non plus de sens et n’expriment souvent rien de bien précis actuellement, on se trouve dans le complet relativisme, tout et son contraire en deux phrases et encore !… La complète néantisation des esprits est à l’œuvre, quelle misère. On sent bien intuitivement que plus la technologie remplie et sature nos vies et plus nous nous appauvrissons, plus nous perdons notre âme. Nous trahissons nos savoirs pour quelques babioles bêtement techniques devant lesquelles nos alphabètes se pâment avec comme contre partie une incommensurable richesse qui se perd. Tous ces mots perdus permettaient de relier les hommes ensemble, grâce à un savoir partagé et à une culture commune. Maintenant que ceci se perd, on va le remplacer comment ? A coup de Smartphones intelligents sans doute, dotés « d’applis » stupides qui abêtissent à souhait ?

Je me souviens avoir vu un reportage, dans une époque où je pouvais encore à la rigueur supporter de regarder un écran de téléviseur de temps en temps. Un reportage donc sur de pauvres gens qui avaient quasiment tout perdus dans un considérable tremblement de terre ayant durement frappé l’ile d’Haïti. Cela ne remonte pas à bien longtemps. On y entendait ces braves gens exprimer leurs douleurs et leurs peines et ce qui surprenait l’auditeur, c’était la qualité de la parole, le choix des mots, clairs, précis, exprimant parfaitement, dans un excellent français ce que ces rescapées avaient enduré. Malgré tout le malheur, quelle classe, quelle différence avec nos propres réactions aux moindres événements ou tout le monde parle et est convié à parler pour dire et dire encore des phrases creuses, des expressions toutes faites copiées sur les mass médias, bref du rien dans un peu de pas grand chose. Ces différences sont faciles à relever et permettent de bien comprendre le naufrage de notre langue de tous les jours, il n’y a pas besoin de remonter très en arrière, c’est dire si la vitesse de l’entropisation est rapide.