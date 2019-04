par Henry Makow PhD.

( à partir de 20 août 2016)

W poule un lecteur m’a pressenti pour une conférence intitulée « La fabrication d’un esclave » , délivré par un propriétaire d’esclaves en 1712 , j’ai décidé de comparerméthodespassé et présent.

Les méthodes passées d’asservissement étaient très sophistiquées et ressemblaient beaucoup à l’ingénierie sociale féministe moderne.

Willie Lynch, propriétaire d’esclaves britannique dans les Antilles, fut invité à la colonie de Virginie en 1712 pour enseigner ses méthodes aux propriétaires d’esclaves.

Il a conseillé aux propriétaires d’esclaves de favoriser la division, « la peur, l’envie et la méfiance à l’égard du contrôle ». Fosse jeune contre vieille, peau claire contre peau sombre et, surtout, homme contre femme.



Dans une section intitulée « Le processus de rupture de la femme africaine », il a plaidé en faveur du transfert de sa dépendance de l’homme africain au propriétaire de l’esclave. Ceci est réalisé en battant et en humiliant le mâle devant la femelle. Ensuite, battre la femme si elle ne comprend pas le message.

« Nous avons renversé la nature en brûlant et en séparant une nègre civilisée et un taureau en frappant une autre jusqu’à la mort, le tout en sa présence.En la laissant seule, sans protection, avec l’image de l’homme détruite, l’épreuve l’a fait se déplacer loin d’elle. psychologiquement dépendant à un État indépendant figé. Dans cet état d’indépendance psychologique figé, elle élèvera ses descendants masculin et féminin dans des rôles inversés « .

« Par peur de la vie du jeune homme, elle le formera psychologiquement à devenir mentalement faible et dépendant, mais physiquement fort. Parce qu’elle est devenue psychologiquement indépendante, elle entraînera son progéniture à devenir psychologiquement indépendante. Qu’est-ce que vous avez? Vous ‘ Nous avons la femme nègre devant et l’homme nègre derrière et nous avons peur. C’est une situation parfaite de sommeil profond et de gain économique. »

Elle apprendra à sa progéniture « à être comme elle, indépendante et négociable (… nous la négocierons à volonté.) » Elle élèvera sa « progéniture mâle pour qu’elle soit mentalement dépendante et faible, mais physiquement forte, en d’autres termes, corps sur l’esprit. »

« Nous allons les accoupler et les reproduire et poursuivre le cycle. C’est une bonne et solide planification à long terme. »

Semble familier? Nous reconnaissons ces tendances dans la communauté noire américaine et, de plus en plus, grâce au programme caché du féminisme, dans la société blanche également.