Guénon sublime dans la Grande Triade : … l’initiation, dans sa première partie, celle qui concerne proprement les possibilités de l’état humain et qui constitue ce qu’on appelle les « petits mystères », a précisément pour but la restauration de l’« état primordial » ; en d’autres termes, par cette initiation, si elle est effectivement réalisée, l’homme est ramené, de la condition « décentrée » qui est présentement la sienne, à la situation centrale qui doit normalement lui appartenir, et rétabli dans toutes les prérogatives inhérentes à cette situation centrale.

L’« homme véritable » est donc celui qui est parvenu effectivement au terme des « petits mystères », c’est-à-dire à la perfection même de l’état humain ; par-là, il est désormais établi définitivement dans l’« Invariable Milieu », et il échappe dès lors aux vicissitudes de la « roue cosmique », puisque le centre ne participe pas au mouvement de la roue, mais est le point fixe et immuable autour duquel s’effectue ce mouvement10. Ainsi, sans avoir encore atteint le degré suprême qui est le but final de l’initiation et le terme des « grands mystères », l’« homme véritable », étant passé de la circonférence au centre, de l’« extérieur » à l’« intérieur », remplit réellement, par rapport à ce monde qui est le sien, la fonction du « moteur immobile », dont l’« action de présence » imite, dans son domaine, l’activité « non-agissante » du Ciel.