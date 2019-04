Coup d’Etat du Twitler Donald en Amérique ? Le point de vue trotskiste…

L’élan dictatorial derrière la purge politique de Trump

9 avril 2019

La série de licenciements de hauts responsables de la sécurité américaine ces derniers jours a mis au jour une profonde crise au sein de l’administration Trump et de l’État à sécurité nationale dans son ensemble.

Vendredi, Trump a retiré la nomination de Ronald Vitiello, chef par intérim du département américain de l’immigration et des douanes, du département de la Sécurité intérieure, afin qu’il devienne directeur permanent, déclarant aux journalistes: « Nous voulons aller dans une direction plus difficile. » Dimanche, il a limogé la secrétaire de la Sécurité intérieure, Kirstjen Nielsen, apparemment parce qu’elle s’opposait à la reprise de la politique de séparation forcée des parents et des enfants pour les réfugiés demandeurs d’asile. Lundi, il a limogé Randolph Alles, directeur des services secrets, qui fournit le garde du corps personnel du président. Comme ICE et CBP, les services secrets sont une unité du DHS, le deuxième plus grand ministère du gouvernement des États-Unis, créé en tant que service de police national englobant à la suite des attentats terroristes du 11 septembre.

Le fasciste Stephen Miller, conseiller principal de Trump sur les questions d’immigration, aurait joué un rôle moteur dans la purge des responsables du DHS. Auparavant, Miller avait dirigé «l’interdiction musulmane» contre les visiteurs et les réfugiés de pays principalement musulmans et avait noué des relations étroites avec les éléments les plus vicieux de la droite dans la vie politique américaine. Le limogeage de Nielsen a eu lieu après que des demandes en ce sens ont été exprimées par la publication fasciste Daily Stormer , par Breitbart News et par les dirigeants du syndicat Border Patrol.

Selon un reportage de CNN, au cours de sa visite vendredi dans la région frontalière entre la Californie et le Mexique, M. Trump a déclaré à un groupe d’agents frontaliers qu’il souhaitait qu’ils arrêtent de laisser les réfugiés traverser la frontière pour faire une demande d’asile, bien que cette procédure soit prévue aux États-Unis. et le droit international et a été maintes fois confirmé par les tribunaux fédéraux. Après que le président eut quitté la salle, les superviseurs ont dit aux agents que ce que Trump leur avait demandé de faire était illégal et qu’ils devaient faire abstraction de sa demande.

Le département de la Sécurité intérieure sera dirigé, au moins temporairement, par Kevin McAleenan, qui a été directeur de l’unité des douanes et de la protection des frontières. En conséquence, le DHS, ainsi que trois de ses principales unités, l’ICE, le CBP et l’Agence fédérale de gestion des urgences, seront tous dirigés par des fonctionnaires « intérimaires ». Le département de la Défense est également dirigé par un secrétaire par intérim, l’ancien dirigeant de Boeing, Patrick Shanahan, après l’éviction du secrétaire, James Mattis, général à la retraite de la marine, en décembre. Plusieurs hauts postes de l’administration Trump sont désormais occupés par des fonctionnaires « intérimaires »: chef du personnel de la Maison Blanche, directeur du budget, ambassadeur de l’ONU, secrétaire de l’Intérieur.

Il y a deux raisons pour lesquelles Trump s’appuie sur de telles personnes nommées. Les fonctionnaires « intérimaires » se comportent comme des instruments directs de la Maison-Blanche, dans l’espoir de se voir nommer en permanence en s’investissant auprès du président. Et ces fonctionnaires ne sont pas soumis à la confirmation du Sénat: il n’existe aucune audience de comité au cours de laquelle ils doivent témoigner, être interrogés ou défendre les politiques qu’ils envisagent de mettre en œuvre. De cette manière, la branche exécutive du gouvernement des États-Unis se comporte de plus en plus indépendamment du pouvoir législatif, rejetant tout soupçon de responsabilité démocratique.

Il est significatif que ces nominations se concentrent dans les agences de police militaire. Cela doit être compris comme un effort de Trump pour établir un contrôle personnel de toutes les principales forces de sécurité du gouvernement américain, en s’entourant d’un réseau de loyalistes. Il cherche à créer une sorte de garde prétorienne pour protéger l’administration, non seulement de ses opposants politiques au sein de l’élite dirigeante, mais d’une recrudescence attendue des luttes sociales d’en bas.

Ce qui se passe en Amérique n’est pas simplement le résultat de l’installation de Trump, le milliardaire gangster du monde de l’immobilier, des jeux de casino et de la télévision «réalité» à la Maison Blanche. Ou plus précisément, il y a une logique sociale objective à ce que l’élite dirigeante américaine adopte le gangstérisme comme méthode de domination de classe. Le cadre constitutionnel à travers lequel les États-Unis sont gouvernés depuis plus de deux siècles se brise en éclats sous le stress des tensions de classe alimentées par la croissance sans précédent des inégalités sociales et économiques.

Il existe une certaine ressemblance entre les méthodes de la Maison-Blanche actuelle et celles de Mussolini au cours de la première période de son règne. L’Italie a maintenu un semblant de gouvernement constitutionnel, bien que le leader fasciste ait de plus en plus cherché à se libérer des contraintes du parlementarisme bourgeois, culminant dans l’assassinat du député socialiste Matteotti après un discours au parlement dénonçant les fascistes.

Trump, lui aussi, cherche à tout moment à se libérer des contraintes constitutionnelles traditionnelles, comme dans l’arrêt de 35 jours du gouvernement fédéral, suivi de sa déclaration d’urgence nationale, sur une base totalement illégale et inconstitutionnelle, pour obtenir des fonds pour la construction un mur de frontière après que le Congrès ait refusé de les fournir. Il cherche maintenant à inciter la Patrouille des frontières à mener des attaques meurtrières contre des immigrants vulnérables et des réfugiés fuyant la répression et la violence de l’État en Amérique centrale, tout en critiquant les juges qui déclarent que sa persécution anti-immigrée est illégale.

Il existe bien sûr des différences importantes entre Trump et Mussolini. Trump ne commande pas un mouvement de masse fasciste ou des milliers de voyous en chemise noire. Mais ses préparatifs pour une répression violente sont tout aussi dangereux car ils impliquent la mobilisation de la police, de l’armée et des services de renseignement du plus puissant État impérialiste.

L’administration Trump craint une explosion sociale en Amérique, en particulier face aux signes de ralentissement économique et de retour à des conditions de récession qui feraient exploser la démagogie populiste de droite de Trump sur la restauration des emplois dans le Midwest et les Appalaches désindustrialisés.

Lorsque Trump se bat contre le socialisme et s’engage à le détruire, il réagit au soutien populaire croissant pour le socialisme que les démocrates cherchent à corroder et à contenir. C’est le mouvement venu d’en bas – grèves et manifestations d’enseignants, de travailleurs des services publics et du secteur industriel, la perspective d’un affrontement majeur avec les travailleurs de l’automobile à l’automne, les sentiments d’opposition répandus parmi les jeunes. Cela effraie la Maison-Blanche et l’ensemble de l’élite financière américaine, car sa logique objective consiste à défier le système de profit dans son ensemble.

Le Parti démocrate, loin de représenter une opposition à la tendance à un régime autoritaire, n’est qu’un itinéraire alternatif vers la même destination. Les deux partis capitalistes, les républicains de George W. Bush et les démocrates de Barack Obama, ont renforcé les pouvoirs de l’État à sécurité nationale, mené des guerres illégales et attaqué les droits démocratiques et les acquis sociaux de la classe ouvrière américaine. Trump n’invente rien de nouveau; il ne fait que saisir les instruments forgés par ses prédécesseurs pour les utiliser contre ses adversaires politiques de la classe dirigeante et, surtout, contre la classe ouvrière.

Il y a un gouffre entre la posture impitoyable et agressive de Trump et la réponse irréfléchie du parti démocrate. Les démocrates sont plus effrayés par les conséquences d’appeler le peuple américain à s’opposer au gouvernement que ce que l’administration Trump pourrait faire. C’est là que réside l’avantage politique de Trump: ses propres penchants correspondent mieux à la position désespérée dans laquelle se trouve l’élite dirigeante américaine avec l’effondrement de son ordre social, la classe ouvrière qui avance et la position mondiale de l’impérialisme américain en déclin.

Le parti démocrate se bat contre la droite de Trump et fait appel à l’appareil de sécurité nationale sur la base de sa fausse campagne sur «l’ingérence» russe aux élections de 2016. Ils attaquent Trump de droite en matière de politique étrangère, exigeant une approche plus agressive de la Syrie, de la Russie, de la Corée du Nord et de la Chine. Même après que le rapport Mueller ait réfuté leurs revendications, les démocrates continuent de faire valoir des allégations selon lesquelles Trump est une marionnette russe.

La véritable menace pour les droits démocratiques en Amérique vient de l’État capitaliste lui-même, auquel les deux partis capitalistes sont fidèles, les démocrates autant que les républicains. Tandis que les deux partis utilisent les méthodes du coup d’Etat les uns contre les autres, ils utiliseront des moyens encore plus violents contre un mouvement de masse de la classe ouvrière.

Patrick Martin