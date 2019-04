Dix mille euros le maître carré à Paris !!! Youpi !!! On ira se loger en enfer ! Et le parisien qui chasse le rat proliférant !

A Paris, les 10 000 euros du m2 sont franchis !

https://www.bvoltaire.fr/a-paris-des-citoyens-sorganisent-pour-chasser-les-rats-il-parait-que-ca-amuse-la-mairie/

Le 10 Avr 2019 à 17:00:15 / 0 Commentaire / 76 vues

00Noter

« Immobilier à Paris : 10 000 euros du m2 , on y est ! » pour cet article du Parisien, et… ce n’est pas fini !



10 000 euros le m² cela commence tout de même à piquer un peu et met le 90m² carré familial à la modique somme de 900 000 euros hors frais de notaire et d’agence ce qui vous amène tout de même au million en euros!!

Même avec des taux à 0, sans assurance ni frais de dossier, 1 000 000 d’euros sur 20 ans c’est environ 4 166 euros minimum à rembourser chaque mois. Si nous multiplions par 3 cela nécessite donc des revenus d’environ 13 000 euros mensuels. Autant dire qu’à ce prix là il n’y aura plus d’immobilier pour tout le monde!!!Marc Touati: Bulle immobilière: “Aujourd’hui, je ne comprends plus les prix de l’immobilier !”

Cela veut dire aussi que vous avez nettement intérêt à penser votre localisation et votre recherche d’emploi en prenant en compte l’attractivité immobilière !!



Aujourd’hui, il n’y a aucun intérêt pour les « petits » salaires soit moins de 3k€ à vivre en région parisienne, c’est encore plus vrai pour les boulots au smic puisque travailler ne vous permet même pas de vous loger convenablement.



Les taux bas, et l’absence de rendement dans les produits financiers ne peuvent que pousser les prix de l’immobilier parisien encore plus haut.



Tant que les taux ne montent pas, il y a peu de risque de voir un effondrement ou un krach sur le marché immobilier.



Le jour où les taux montent, l’explosion de la bulle immobilière (mondiale) ferait des ravages.

Charles SANNAT

Source: insolentiae – Voir les précédentes interventions de Charles Sannat