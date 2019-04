Voici 40 faits qui prouvent que l’effondrement moral de l’Amérique devient incontrôlable…

# 1 L’Amérique a tué plus de 60 millions d’enfants depuis que Roe v. Wade a été décidé en 1973. Le gouvernement fédéral soutient cette activité en finançant fortement le principal fournisseur d’avortement du pays. Après quoi, le fournisseur d’avortements prélève les organes des enfants Le gouvernement finance également lourdement les recherches menées sur ces organes prélevés.

# 2 Selon un sondage de l’Université Quinnipiac de l’année dernière, 63% des Américains souhaitent maintenir Roe v. Wade à sa place.

# 3 L’Amérique est un leader mondial de la dépravation sexuelle. Si vous en doutez, consultez ce qui se passe à Cleveland à la fin du mois.

# 4 Les Américains sont maintenant plus susceptibles de mourir d’une overdose d’opioïdes que d’un accident de voiture.

# 5 Dans la ville de Baltimore, environ un bébé sur quatre naît en tant que dépendant des opioïdes.

# 6 La surdose de drogues est devenue la principale cause de décès chez les Américains de moins de 50 ans.

# 7 McDonalds nourrit environ 70 millions de personnes par jour dans le monde. Pornhub reçoit plus de 78 millions de visites par jour.

# 8 Le taux de natalité chez les adolescentes aux États-Unis est plus élevé « que dans tout autre pays industrialisé du monde » .

N ° 9 Selon le CDC , environ 110 millions d’Américains ont une maladie sexuellement transmissible à l’heure actuelle.

N ° 10 Le CDC nous indique également qu’il y a environ 20 millions de nouveaux cas de maladie sexuellement transmissibles aux États-Unis chaque année.

N ° 11 Aux États – Unis, le nombre de couples mariés avec enfants a atteint son plus bas niveau en 56 ans.

N ° 12 Selon le Fonds des Nations Unies pour la population, 40% des naissances aux États-Unis ont maintenant lieu hors mariage. Mais si vous remontez en 1970, ce chiffre n’était que de 10%.

N ° 13 À l’heure actuelle, environ un enfant sur trois aux États-Unis vit dans une maison sans père.

# 14 Environ le quart de la population carcérale mondiale se trouve aux États-Unis.

N ° 15 Quand un enfant américain atteindra l’âge de 18 ans, il aura été témoin d’environ 40 000 meurtres à la télévision.

N ° 16 Selon une étude menée par la clinique Mayo, près de 70% des Américains prennent au moins un médicament sur ordonnance. Environ 20% des Américains prennent au moins cinq médicaments sur ordonnance.

N ° 17 Selon les Centers for Disease Control and Prevention, des médecins aux États-Unis écrivent plus de 250 millions de prescriptions d’antidépresseurs chaque année !

# 18 Plus d’un demi-million de personnes sont actuellement sans abri aux États-Unis, mais plus de villes que jamais adoptent des lois qui interdisent de les nourrir.

N ° 19 Une étude récente a révélé que l’Américain moyen passe 86 heures par mois sur un téléphone portable.

N ° 20 Une étude différente a révélé qu’un tiers des adolescents américains n’avaient lu aucun livre au cours de la dernière année.

# 21 Les Américains sont obsédés par les choses matérielles et sont prêts à s’endetter profondément pour obtenir ce qu’ils veulent. À ce jour, 480 millions de cartes de crédit sont en circulation dans ce pays. Ce nombre a augmenté de près de 13% depuis 2015.

Aux États-Unis, 37 millions de comptes de cartes de crédit sur 22 sont « sérieusement en retard » .

N ° 23 Selon une étude menée par les Centers for Disease Control and Prevention, environ les deux tiers des Américains de la tranche d’âge 15-24 ans ont eu des relations sexuelles orales.

# 24 Il a été rapporté qu’une sur quatre filles adolescentes aux États – Unis a au moins une maladie sexuellement transmissible.

N ° 25 Il a été estimé que 30% de tout le trafic Internet va maintenant aux sites Web pour adultes.

N ° 26 Selon le Pentagone, 71% de nos jeunes adultes ne sont pas éligibles dans l’armée américaine, car ils sont soit trop bêtes, soit trop gros ou ont un passé criminel.

N ° 27 La ville de San Francisco a distribué un total de 5,8 millions de seringues gratuites aux toxicomanes en 2018.

N ° 28 Au cours d’une période de sept jours l’été dernier, un total de 16 000 plaintes officielles ont été déposées auprès de la ville de San Francisco au sujet de piles d’excréments humains jonchant les rues.

# 29 Lorsque vous incluez des passifs non capitalisés, la taille réelle de notre dette nationale est de 222 000 milliards de dollars. Ce que nous faisons aux générations futures d’Américains n’est pas criminel.

N ° 30 Le taux de suicide aux États-Unis a augmenté de 34% depuis l’an 2000.

N ° 31 Le suicide est maintenant la deuxième cause de décès chez les Américains de 15 à 24 ans.

# 32 Nous détruisons littéralement la planète qui nous a été donnée. On prévoit que la quantité totale de plastique dans les océans du monde dépassera le poids total de tous les poissons d’ici 2050.

N ° 33 Il existe aujourd’hui plus de 850 000 délinquants sexuels enregistrés aux États-Unis.

N ° 34 Le nombre de bébés américains tués par avortement chaque année est à peu près égal au nombre de décès de soldats américains survenus dans toutes les guerres auxquelles les États-Unis ont été associés.

# 35 Environ un tiers des Américaines auront subi un avortement avant l’âge de 45 ans.

# 36 Environ 3 000 Américains ont perdu la vie à la suite de la destruction des tours du World Trade Center le 11 septembre. Chaque jour, plus de 3 000 bébés américains sont tués par l’avortement si vous incluez toutes les formes d’avortement.

N ° 37 Une étude très choquante a révélé que 86% de tous les avortements sont pratiqués pour des raisons de commodité.

N ° 38 Chaque semaine, une moyenne de plus de 100 églises disparaissent aux États-Unis.

# 39 Seulement environ 27% de la génération du millénaire des États-Unis fréquente actuellement l’église régulièrement.

# 40 Le nombre d’Américains « sans religion » a augmenté de 266% au cours des trois dernières décennies !