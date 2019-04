Goethe : « Sur la surface du globe, au sein des mers profondes, sous l’azur des cieux, quelle multitude innombrable de races vivantes, variées à l’infini ! Et l’homme, renfermé dans d’étroites demeures où s’abrite sa misère, l’homme enflé d’un vain orgueil, ose se proclamer le roi de la nature ! Insensé, qui mesure le monde à son chétif individu ! »

« Saisi d’un religieux enthousiasme, et comme ravi en extase, je découvrais sans voile les augustes secrets de la création ; je décomposais l’étonnante structure des montagnes ; je sondais les vastes réservoirs qui depuis le commencement des siècles alimentent les fleuves et les mers ; je perçais à travers les abîmes de la terre, dans le centre de ses forces occultes, de ses opérations mystérieuses ; je voyais jaillir de ses entrailles fécondes les sources éternelles de la reproduction. Sur la surface du globe, au sein des mers profondes, sous l’azur des cieux, quelle multitude innombrable de races vivantes, variées à l’infini ! Et l’homme, renfermé dans d’étroites demeures où s’abrite sa misère, l’homme enflé d’un vain orgueil, ose se proclamer le roi de la nature ! Insensé, qui mesure le monde à son chétif individu ! Depuis les monts sourcilleux, fiers géants des déserts, qu’aucun pied humain n’a foulés, jusqu’aux bornes inconnues de l’immense Océan, le Créateur vivifie tout de son souffle. Il se complaît également dans le moindre atome, et dans les plus magnifiques ouvrages de ses mains. Que de fois, enviant les ailes de l’aigle qui planait sur ma tête, ai-je souhaité de m’élancer aux célestes sphères, pour y boire à sa source le nectar enivrant de la vie, et faire couler dans mon faible sein une goutte, une seule goutte de la félicité suprême de cet être en qui et par qui tout existe ! »

Publicités