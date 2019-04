Tous les yeux s’étaient levés vers le haut de l’église. Ce

qu’ils voyaient était extraordinaire. Sur le sommet de la galerie

la plus élevée, plus haut que la rosace centrale, il y avait une

grande flamme qui montait entre les deux clochers avec des

tourbillons d’étincelles, une grande flamme désordonnée et furieuse

dont le vent emportait par moments un lambeau dans la

fumée. Au-dessous de cette flamme, au-dessous de la sombre

balustrade à trèfles de braise, deux gouttières en gueules de

monstres vomissaient sans relâche cette pluie ardente qui détachait

son ruissellement argenté sur les ténèbres de la façade inférieure.

À mesure qu’ils approchaient du sol, les deux jets de

plomb liquide s’élargissaient en gerbes, comme l’eau qui jaillit

des mille trous de l’arrosoir. Au-dessus de la flamme, les énormes

tours, de chacune desquelles on voyait deux faces crues et

tranchées, l’une toute noire, l’autre toute rouge, semblaient plus

grandes encore de toute l’immensité de l’ombre qu’elles projetaient

jusque dans le ciel. Leurs innombrables sculptures de

diables et de dragons prenaient un aspect lugubre. La clarté inquiète

de la flamme les faisait remuer à l’oeil. Il y avait des guivres

qui avaient l’air de rire, des gargouilles qu’on croyait entendre

japper, des salamandres qui soufflaient dans le feu, des

tarasques qui éternuaient dans la fumée. Et parmi ces monstres

ainsi réveillés de leur sommeil de pierre par cette flamme, par

ce bruit, il y en avait un qui marchait et qu’on voyait de temps

en temps passer sur le front ardent du bûcher comme une

chauve-souris devant une chandelle…

