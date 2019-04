Christos voskres : Arthur nous écrit de Grèce pour la pâque orthodoxe, là où les dômes ne brûlent pas.

Bonsoir cher Nicolas,

Merci pour votre mot sur Notre-Dame. Pour ma part également, je trouve cela louche. Mais quoi qu’il en soit, le plus fondamental, c’est Dieu qui permit tout cela. Car rien n’arrive sans qu’il le veuille. La France est morte. Plus de patrimoine puisque plus de « patrie ni de moines », etc… Elle a ce qu’elle mérite je crois et vous avez eu la bonne intuition de partir dans un pays sentant bon le maquis et la méditerranée : c’est dans ce bassin qu’est né notre monde, c’est là -bas qu’il demeurera le plus longtemps et, miraculeusement, c’est dans ces pays méditerranéens qu’il semble encore le plus jeune (au sens où les mœurs et la foi semblent les moins affectés par le grand chamboulement post-moderne).

Je suis en Grèce pour Pâques. Cette période de l’année est toute particulière ici puisque dans les églises bondées nous pouvons voir à l’occasion des personnes clairement dégénérées par la modernité (piercing, cheveux décolorés, look vestimentaire, etc…) suivre des heures durant les longs offices de la semaine sainte puis de Pâques. Plus par tradition et convention sociale c’est vrai, mais enfin, où trouver pareil cohésion autour de la Résurrection ? Même les gauchistes ici ont des relents de normalités et une conscience de leur histoire.

Combien la France est perdue, je le mesure quand je me trouve ici ou quand j’ai des échos de l’Italie, de l’Espagne, du Portugal.

En tous cas, très bonne et sainte célébration pascale ! Prenez plaisir à festoyer en l’honneur de l’unique Sauveur, le Théanthrope Jésus Christ qui dépouilla l’enfer, nous offrant la Vie.

