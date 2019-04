22 Tout revient au même ; c’est pourquoi j’ai dit : Il consume le parfait et le méchant.

23 Si le fléau donne subitement la mort, il se rit de l’épreuve de l’innocent. 24 La terre est livrée en la main du méchant : il couvre la face de ses juges. S’il n’en est pas ainsi, qui est-ce donc (Job, 9) ?

2 Jusques à quand tendrez-vous des pièges avec vos paroles ? Soyez intelligents, et puis nous parlerons. 3 Pourquoi sommes-nous considérés comme des bêtes, et sommes-nous stupides à vos yeux ? 4 Toi qui déchires ton âme dans ta colère, la terre sera-t-elle abandonnée à cause de toi, et le rocher sera-t-il transporté de sa place (Job, 18).

7 Pourquoi les méchants vivent-ils, deviennent-ils âgés, et croissent-ils même en force ? 8 Leur postérité s’établit devant eux, auprès d’eux, et leurs descendants devant leurs yeux. 9 Leurs maisons sont en paix, loin de la frayeur, et la verge de Dieu n’est pas sur eux. 10 Leur taureau engendre sans manquer, leur vache vêle et n’avorte pas. 11 Ils font sortir leurs jeunes enfants comme un troupeau, et leurs enfants s’ébattent. 12 Ils chantent au son du tambourin et de la harpe, et se réjouissent au son du chalumeau (Job, 21).