Shopping et grands travaux : pourquoi Notre larme a brûlé…par le blog et le Wolf.

La Malédiction : Retour du Roi Maudit ! 1789-2019 Nuit de Walpurgis, le Roi est mort, Vive le Roi ! Par le LUPUS

Allégorie The Omen, la malédiction : Le Roi Maudit ! 1789-2019 Le Roi est mort vive le Roi

Notre Dame est un lieu sacré qui a d’abord été livré à la voracité des marchands sur temple. Sur fond d’escroquerie à l’assurance divine sa déconstruction/reconstruction sera désormais confié à la mégalomanie de notre M le maudit ! Roi de pacotille.

Pas sûr que Jack de Molay accepte ainsi d’être mis sous les feux des projecteurs mais la vengeance des cieux est un plat qui se mange froid…et qui se digère chaud…

Les Jungiens en inconscient collectif feront référence à l’incendie du Reichstag en 1933 par Adolf et ses sbires et à l’incendie de Rome par Néron, les Freudiens sur d’eux mais pas de moi y verront un déni et l’échec d’un complot, in fine les Nietzschéens savoureront le paradoxe ainsi créé d’une faiblesse d’esprit livré aux seuls tourments infinis du Cercle de Dante !

