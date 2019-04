http://www.dedefensa.org/article/dun-trou-911-lautre-notre-dame

Don Siegel a déclaré à propos de ce film : « Nous avions quelque chose à dire, car les envahisseurs, dans notre film, étaient des cosses, des follicules qui en poussant se mettaient à ressembler aux gens, mais qui restaient privés de sentiments, privés d’espoir. Ils mangeaient, ils buvaient, ils respiraient et ils vivaient, mais rien de plus, comme beaucoup de personnes finalement. Le film a presque été ruiné par les responsables d’Allied Studios, qui rajoutèrent un prologue et une conclusion que je n’aime pas… Ce qu’ils n’ont pas compris, c’est que le film étaient sur eux : ils n’étaient pas autre chose que des légumes vivants ! »1

La critique a vu dans ce film une allégorie des angoisses générées par la guerre froide, avec l’idée que n’importe quel voisin de palier est peut-être un ennemi potentiel dépourvu d’états d’âme, servant en catimini les intérêts d’une puissance ennemie. C’est cette même inquiétude politique qui se traduira par les procès anti-communistes orchestrés par le sénateur McCarthy à cette époque.[réf. nécessaire]

Remakes