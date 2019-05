PAR THE WOLF LE 03/05/2019 • ( 1 COMMENTAIRE )

« Les Néerlandais avaient déjà le sentiment que leur langue était en train de mourir, mais la nouvelle a quand même été un choc : l’Université Libre d’Amsterdam, autrefois synonyme de calvinisme néerlandais, a supprimé son cursus de lettres et de littérature néerlandaise, qui existait depuis des siècles, en raison du manque d’intérêt qu’il suscite.

Ses cinq professeurs dispensent actuellement leurs cours à exactement cinq élèves en première année. Plus généralement, le néerlandais disparaît des universités néerlandaises : de plus en plus de cursus du premier cycle, et 70 % des masters sont entièrement enseignés en anglais. (…)

Si le Brexit se produit, les Pays-Bas se retrouveront probablement avec le système universitaire en langue anglaise le plus important de l’UE.

Les entreprises néerlandaises sont également devenues les plus anglophones de l’histoire de l’Europe continentale. (…) Les employés néerlandais parlent joyeusement anglais, même lorsqu’ils sont entre eux.

Les Pays-Bas trouveront une nouvelle fonction : celle de l’économie anglophone au sein de l’UE dont le monde aura besoin après le Brexit. (…)

Gagner dans la mondialisation a aussi ses inconvénients. De nombreux Néerlandais se plaignent du fait que les expatriés font augmenter les loyers, que les touristes ont annexé le centre d’Amsterdam et que certains étudiants des universités surpeuplées vivent sous des tentes.

Mais la plus grande crainte est que les Pays-Bas soient mondialisés au point de disparaître . C’est peut-être le prix du succès. »

Simon Küper, dans le Financial Times (€)