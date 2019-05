Le Wolf évoque les maîtres carrés : +100% chaque année. Tous aux abris ou dans les champs ?

LUPUS : Immobilier – chaîne de Ponzi – les derniers arrivés seront les premiers asservis !

En France, le prix de l’immobilier va bientôt dépasser les 10.000 euros du mètre carré à Paris, soit une hausse de plus de 50 % en dix ans, une multiplication des prix de 2,38, entre 1995 et 2015, dans l’ensemble des pays de l’OCDE, tandis que le coefficient d’inflation était de seulement 1,8. Selon le FMI, les prix évoluent de concert partout dans le monde.

L’immobilier constitue la principale richesse des ménages, tandis que les prêts hypothécaires représentent 85 % de leurs dettes. L’immobilier n’a pas de valeur intrinsèque en soi car sa valorisation dépend des taux d’intérêt à long terme, ridiculement bas à l’heure actuelle, suite à l’action de la BCE. À Berlin, les loyers ont doublé en dix ans, tandis qu’ils progressaient fortement dans les autres grandes villes allemandes.

Que croyez vous qu’il adviendra quand la pression démographique et la demande se feront moindres confrontés au vieillissement de la population et à la multiplication de l’offre sur fond de remontée des taux d’intérêt long terme ? Les derniers arrivés sur le marché seront les premiers asservi s par une dette monstrueuses et des valeurs immobilières qui s’effondreront tuant du même coup et l’investissement locatif et le financement d’une partie des retraites.

A suivre parce qu’en pole position dans le registre démographique : le Marché japonais et cela même si ici comme ailleurs comparaison n’est pas raison.

Au Japon, 1 maison sur 7 est vacante 8,46 millions de maisons sont vacantes au Japon. C’est 260 000 de plus qu’il y a cinq ans, ce qui représente 13,6 % de tous les foyers, selon une étude du Nikkei Asian Review. L’inoccupation touche principalement la campagne car de plus en plus de personnes s’installent dans les zones métropolitaines. Lorsque des maisons vacantes sont démolies, on trouve souvent de grosses sommes d’argent liquide. L’année dernière, on a ainsi découvert l’équivalent de 178 000 euros en espèces sur un chantier de démolition à Tokyo. Le Japon n’est pas le seul à être aux prises avec un problème de vacuité des logements principalement en raison de la contraction de sa population. En Chine, 1 foyer sur 5 est vacant, ce qui représente 65 millions de foyers.

