Symbolisme du dollar : écoutez, c’est du Guénon et c’est génial !

sur d’anciennes monnaies espagnoles, on voit une figuration des colonnes d’Hercule, reliées par une sorte de banderole sur laquelle est inscrite la devise non plus ultra ; or, fait qui semble assez peu connu et que nous signalerons ici à titre de curiosité, c’est de cette figuration qu’est dérivé le signe usuel du dollar américain ; mais toute l’importance y a été donnée à la banderole qui n’était primitivement qu’un accessoire, et qui a été changée en la lettre S dont elle avait a peu près la forme, tandis que les deux colonnes, qui constituaient l’élément essentiel, se trouvaient réduites à deux petits traits parallèles, verticaux comme les deux tangentes au cercle dans le symbole maçonnique que nous venons d’expliquer ; et la chose n’est pas dépourvue d’une certaine ironie, puisque justement la « découverte » de l’Amérique a annulé en fait l’ancienne application géographique du non plus ultra.René Guénon, Symboles de la science sacrée, chapitre XXXVIII, À propos des deux saints Jean

Publicités