Franz répond à Guy Debord – et il l’enfonce : les caves qui vous entourent chers lecteurs fauchés regorgent de pognon et de brillantine.

Aucune possibilité d’enrichissement personnel par le travail proprement dit, sauf en dehors du coup de force et de pression que j’ai réalisé sur mon ancien patron (« non, je suis un employeur », me bégayait cette petite merde que j’ai failli dessouder et que j’ai particulièrement malmenée, tout dans l’irrespect et les insultes que cet avorton méritait. Rien que d’en parler, j’ai les tripes nouées de haine), et qui m’avait permis de toucher une petite somme.En dehors de ça, les salaires passaient dans les impôts et le « fonctionnement » du quotidien : loyer, courses, assurances, transports, etc. Rajoutez à ça la courbe croissante de ces foutues dépenses qui ne cessent de vous mordre à la gorge…Et qu’effectivement, un malaise aucunement latent vous saisit, matérialisé par la conclusion suivante : je suis défavorablement positionné pour avoir un gosse et l’élever décemment (espace d’habitation convenable, nourriture de qualité, lui payer des études à la con, etc). Alors oui, votre article est perturbant.

Mais paradoxalement, je vois des voitures neuves à 15-20000e. Des restaurants remplis. Des centres commerciaux regorgeant de caves. Des saisons touristiques honorées selon les professionnels du secteur (que je fuis). D’affreux morveux avec des vêtements de marque et l’attirail électronique nécessaire pour être bien connement dans l’époque. Des ploucs bestiaux grouillant dans les stades de foot et tous les autres symptômes de l’Occident. Comme vous, je regarde sur Internet « Les Carnets de Julie ». Et elle est reçue dans de bien belles baraques (à la déco parfois douteuse, le pognon n’apportant pas le goût), avec grands jardins et de larges cuisines et des ustensiles de premier choix. Ce qui m’interloque car ces gens semblent mener un train de vie très acceptable, à très net rebours de ma situation, lde celles de mes amis et des gens s’exprimant en tant que GJ. Vous me direz « héritage-crédit », certes, encore faut-il avoir les moyens d’entretenir la propriété d’un lieu d’habitation en France (4000-5000e en moyenne de dépenses annuelles incompressibles)…

