La Hyre : Alors de ce vide naît le tourisme, c’est l’abandon, la fin de l’homme et de son œuvre. L’on hante ce que l’on ne comprend pas et on s’y photographie comme essayer de croire que l’on appartient à la même espèce qui a construit ces merveilles, pour coller à l’histoire à l’homme à l’art et enfin de compte à la Création.

Alors de ce vide naît le tourisme, c’est l’abandon, la fin de l’homme et de son œuvre. L’on hante ce que l’on ne comprend pas et on s’y photographie comme essayer de croire que l’on appartient à la même espèce qui a construit ces merveilles, pour coller à l’histoire à l’homme à l’art et enfin de compte à la Création.

Nous sommes surpeuplés, et nous ruinons la création. Tous les cinq ans je crois l’équivalent d’un département français disparait sous le béton pour construire les fameuses zones commerciales périphériques dont le français raffole et qui font pourtant son plus grand malheur…

J’ai travaillé plusieurs années dans la restauration des monuments historiques, il faudrait que je me replonge dans mes souvenirs, mais à partir du moment où un monument est classé, il est foutu, mort et momifié.

Nous avons perdu le sens de l’histoire et le sens du quotidien, nous n’avons plus l’utilité des cathédrales, des châteaux, on ne sait pas quoi faire de ces choses encombrantes et couteuses (surtout sous perfusion)

Nous avons abandonné la vie. Je sers dorénavant comme acolyte à la nouvelle cathédrale russe de Branly. L’architecte ne savait pas ce qu’était une église et ne sait pas ce que l’on peut y faire, ce que l’on doit y faire, d’où le problème fondamental de l’architecture moderne et capricieuse. On peut construire n’importe quoi, mais on ne sait pas ce que l’on construit sauf un stade, car tout le monde sait ce que c’est et ce que l’on y fait et ce que l’on doit y faire. Je crois que c’est Jean Clair dans l’hiver de la culture qui en parlait, tout comme il disait que l’on ne savait plus construire d’école car on ne savait plus ce que c’était.

Dieu a créé l’homme à Son Image, mais ce dernier nie la ressemblance.