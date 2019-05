« Ils attendent que le tableau sorte de lui-même et vienne leur expliquer… » : la crétinisation par les expositions ! Et par notre ami Paucard encore !

« Ils attendent que le tableau sorte de lui-même et vienne leur expliquer… » : la crétinisation par les expositions !

Je les aperçois souvent, en longue file indienne, qui prend sa source au Grand Palais. Elle s’étend, atteint le trottoir, passe, sans un regard devant le commissariat. Certains ont apporté un siège pliant, d’autres tricotent, d’autres encore entendent sans écouter, grâce à un baladeur, de la musique. Des poches et des sacs, dépassent des Télérama, des Nouvel-Obs, des Libé, rarement des Figaro, jamais des France-soir. Les femmes sont en majorité. Quelle abnégation ! Ils sont capables d’attendre sous la pluie, le froid, la canicule. Ce sont les horseguards de la culture, préférant tourner de l’œil plutôt que d’abandonner leur poste. Bientôt, ils pénétreront dans le Saint des Saints pour y découvrir les trésors qu’on leur a si longtemps cachés. Plus le tableau est petit, plus il y a de monde, c’est logique. Ils attendent que le tableau sorte de lui-même et vienne leur « expliquer ». C’est très important, l’explication. Sans explication, l’exposition perd son essence : la culture. Le plaisir vif de l’œil, littéralement allumé par la forme tant cherchée, la couleur tant souhaitée, c’est pour l’amateur. Quand ils ne s’en remettent pas à un guide qui débite tous les lieux communs habituels, ils « font des commentaires ». « Ce qui entend le plus de bêtises dans le monde est peut-être un tableau dans un musée », soupire Edmond de Goncourt.

ALAIN PAUCARD – LA CRÉTINISATION PAR LA CULTURE

L’AGE D’HOMME