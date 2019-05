NO COMMENT BON DIMANCHE

ASSentiment/ReSSentiment National : Image terrible du néant créé par la macronisme entre le pouvoir et le peuple.

Une béance, aussi profonde et large que l’orbe d’un oeil énucléé, que le vide abyssal d’une pensée politique inexistante, que le néant d’une communication basée sur le mépris et l’arrogance.

À la sursaturation médiatique d’un narcissisme présidentiel hypertrophié, les Français ont répondu avec leurs pieds, en étant absents. Ce qui permet aussi d’éviter la répression.

On a vraiment sauvé la République. Il suffisait en fait de la vider de toute substance.

Manifestante Gilet Jaune blessée grièvement à Nice : Macron appelle la victime à une «forme de sagesse».

Touristes parfaitement sains et saufs batifolant en zone rouge djihadiste responsables de la mort de deux de nos meilleurs soldats : accueil officiel par Macron à Villacoublay.

Va comprendre.

Pendant qu’Emmanuel Macron opère sa transmutation de Président de tous les Français en simple président de coterie politique pourfendeuse des heures sombres à grand renfort de points Godwin (pour ceux qui avaient encore un doute), tandis que Madame Loiseau déguisée en Super Mariole chasse à grands coups de Blitzkrieg gentils et de déclarations loufoques le lépreux populiste, une liste communautariste islamique axée principalement sur la dénonciation du concept hautement contestable d’islamophobie, promouvant la finance islamique et le port du voile, est finalement acceptée par le Ministère de l’Intérieur après avis favorable du Conseil d’État (ben pardi). Voilà voilà.

On ne peut manifestement pas combattre à la fois les dangers d’autrefois et ceux du temps présent…

Anne Sophie CHAZAUD

ASSentiment/ReSSentiment national

Ce qui me fait rire avec Macron c’est qu’il refabrique le sentiment d’appartenance nationale à chacun de ses faux-pas communicationnels ; il croit susciter l’adhésion et la reconnaissance en allant accueillir les deux « clampins » enlevés par les djihadistes et il provoque un tollé d’indignation; du coup, il tente de se rattraper en organisant fissa une cérémonie aux Invalides pour les deux soldats d’élite qui ont trouvé la mort, laquelle va être retransmise par les télés et laquelle encore va l’obliger à trouver des accents gaulliens pour célébrer le sacrifice à la Nation.

Idem pour Notre Dame : « Vous en faites pas, je vais la reconstruire plus belle » et c’est un tollé devant une telle ineptie historique, culturelle, cultuelle et in fine une erreur politique massive.

La Loiseau peine à séduire le cœur des foules ? il a recours pour ses affiches à l’image de Simone Veil qui incarne la République et la fidélité à la Nation.

Et l’énumération est quasi interminable.

Ça me fait rire, mais je ris triste.

Yves MAMOU

