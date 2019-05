Il suffit de regarder la conduite des États-Unis au cours de la dernière année en ce qui concerne les rivaux géopolitiques, les ennemis et même des alliés supposés. Le comportement américain est celui d’un hégémon et d’un tyran qui ne prend pas la distance sur la dissidence. Ultimatums, sanctions économiques, menaces de sanctions, menaces d’annihilation, intimidation militaire réelle. Ce sont toutes des formes d’agression ou de guerre de faible intensité. Dans le cas de l’Iran ou du Venezuela, la guerre touche à la limite de la violence totale.

Penser qu’il s’agit d’un développement propre à la présidence Trump est une grave erreur. La politique étrangère américaine a toujours été sujette à l’agression et à la guerre, certainement depuis la seconde guerre mondiale. Depuis l’administration de GW Bush au début des années 2000, les États-Unis ont dégénéré en un état d’agression permanent, impliquant souvent des guerres simultanées. Maintenant, sous Trump, la belligérance américaine se manifeste dans tous les aspects de la politique. Il est devenu tout-consommant.

Pour les États-Unis, il ne semble plus y avoir de diplomatie ni de relations étrangères. C’est une attitude de vainqueur, qui exige toutes les idées et qui repose sur la menace de destruction militaire latente ou parfois moins latente. En bref, les États-Unis se comportent comme un pouvoir fasciste. Il n’y a pas de fioritures ni de produits cosmétiques pour cacher la vérité laide. C’est simplement un pouvoir fasciste total dans votre visage global.

Washington menace la Chine de torpilles économiques si Pékin ne s’y oppose pas alors que Washington exige de remédier aux défaillances économiques internes de l’Amérique. Pékin est qualifié de tricheur, d’espion des télécommunications et de rétrograde par des politiciens américains démesurés dont les affirmations diffamatoires sont amplifiées par les médias américains, plutôt que examinées de manière critique. En outre, les États-Unis envoient des navires de guerre sur le territoire chinois afin de renforcer la menace.

Washington gifle les sanctions économiques contre la Russie fondées sur des affirmations farfelues d’ingérence de la Russie dans les élections américaines. Aucune preuve obligatoire. Même lorsqu’une enquête de deux ans menée par un conseiller spécial ne révèle aucune preuve de conspiration russe, la calomnie contre Moscou se poursuit sans répit dans l’ensemble de l’establishment et des médias américains. Lors de sa visite en Russie cette semaine, le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo a insisté auprès du président Vladimir Poutine pour que Moscou « n’interfère plus dans les élections ». Cette calomnie non prouvée ne cesse de se répéter pour saper la Russie et la maintenir sous le régime de sanctions sous l’autorité américaine. Comme dans le cas de la Chine, la menace militaire américaine est également présente sous la forme d’une expansion de l’OTAN le long des frontières russes, de la conclusion de traités de limitation des armements et de l’installation d’armes nucléaires en Europe.

Washington menace ses alliés européens de menaces de sanctions économiques s’ils ne respectent pas le principe de faire des affaires avec la Russie pour l’approvisionnement en gaz naturel ou pour la mise en place de relations commerciales légitimes avec l’Iran dans le cadre de l’accord nucléaire international de 2015, que les États-Unis ont unilatéralement mis à la poubelle.

Washington s’engage contre la violence militaire à l’encontre de nombreux pays, dont la Syrie, Cuba, le Venezuela, la Corée du Nord et l’Iran.

Ces menaces constituent une violation de la Charte des Nations Unies. C’est un crime d’agression établi par les procès des dirigeants nazis à Nuremberg. Comment l’exceptionnalisme américain est-il exempté?

L’Iran est actuellement en ligne de mire. Déjà assaillie par la guerre économique américaine, la République islamique fait face à une attaque militaire américaine imminente. Washington a menacé l’Iran de nombreuses fois au cours des années avec des frappes aériennes, toujours en violation flagrante du droit international.

À présent, les États-Unis ont envoyé des bombardiers B-52 dotés de capacités nucléaires dans le golfe Persique afin de frapper l’Iran avec une « force implacable » si elle est perçue, ou plutôt comme « encadrée », pour mettre en danger les « intérêts américains ».

La phase de guerre psy de la politique américaine est devenue totale et terminale.

La crédibilité internationale de Washington a pratiquement sombré dans la poussière de sa propre paranoïa et de sa propre propagande. Personne, à l’exception des copains israéliens ou des despotes saoudiens, ne croit ce que Washington dit. Même les laquais habituels au sein de l’Union européenne sont incrédules face aux dernières tentatives de Washington pour déclencher une guerre contre l’Iran.

Les Européens ont acheté le non-sens de Washington à propos du « soutien à la démocratie » au Venezuela. Ils se sont retournés pour entendre les plans absurdes du gouvernement Trump à Caracas contre le président élu Nicolas Maduro.

Quelques semaines après cette charade américaine, les psy-ops américaines se sont rendues en Iran sans perdre de temps. Mais personne d’esprit sain ne peut accepter les fabrications fébriles de bellicistes tels que John Bolton et Mike Pompeo – quel que soit l’indulgence dont les médias américains disposent pour leurs fantasmes de « menace iranienne pour les intérêts américains ».

Certes aussi, des Américains ordinaires, travailleurs, appauvris et brutalisés par leurs propres dirigeants oligarchiques, commencent également à voir à travers la parodie tyrannique ce que le gouvernement américain est devenu.

L’effondrement de l’empire américain a été long à venir. Ses guerres génocidaires et criminelles dans le monde entier au cours des sept dernières décennies ont toujours été la preuve de sa tendance fasciste hégémonique. Alors que l’économie capitaliste corporative de l’empire est de plus en plus moribonde, le dernier recours désespéré pour se nourrir consiste à utiliser de manière constante et constante l’agression militaire américaine contre le reste du monde.

Pour sortir de cette audacieuse malignité, la politique étrangère des États-Unis a dû devenir, par nécessité, un gigantesque psy-ops de mensonges et de distorsions.

https://russia-insider.com/en/us-foreign-policy-endless-psy-ops-against-whole-planet/ri27060