Tradition et beauté contre la modernité

Les plus belles pages de Frithjof Schuon

La tradition contre les machines (par Frithjof Schuon)

Si l’on pouvait réintroduire l’ancien artisanat avec tous ses aspects d’art et de dignité, le «problème ouvrier» cesserait d’exister; ceci est vrai même pour les fonctions purement serviles où les métiers plus ou moins quantitatifs, pour la simple raison que la machine est inhumaine et anti-spirituelle en soi. La machine tue, non seulement l’âme de l’ouvrier, mais l’âme comme telle, donc aussi celle de l’exploiteur : le couple exploiteur ouvrier est inséparable du machinisme, car l’artisanat empêche cette alternative grossière par sa qualité humaine et spirituelle même. L’univers machiniste, c’est somme toute le triomphe de la ferraille lourde et sournoise; c’est la victoire du métal sur le bois, de la matière sur l’homme, de la ruse sur l’intelligence7; des expressions telles que «masse», «bloc», «choc», si fréquentes dans le vocabulaire de l’homme industrialisé, sont tout à fait significatives pour un monde qui est plus près des insectes que des humains. Il n’y a rien d’étonnant au fait que le «monde ouvrier», avec sa psychologie «machiniste-scientiste-matérialiste», soit particulièrement imperméable aux réalités spirituelles, car il présuppose une «réalité ambiante» tout à fait factice : il exige des machines, donc du métal, du vacarme, des forces occultes et perfides, une ambiance de cauchemar, du va-et-vient inintelligible, en un mot, une vie d’insectes dans la laideur et la trivialité; à l’intérieur d’un tel monde, ou plutôt d’un tel «décor», la réalité spirituelle apparaîtra comme une illusion patente ou un luxe méprisable.

Contre la science moderne

La science moderne, avec sa course vertigineuse – en progression géométrique – vers un gouffre dans lequel elle s’enfonce comme une voiture sans frein, est un autre exemple de cette perte de l’équilibre « spatial » propre aux civilisations contemplatives et encore stables. Nous blâmons cette science – et nous ne sommes certes ni le premier ni le seul à le faire -, non en tant qu’elle étudie tel domaine fragmentaire dans les limites de sa compétence, mais en tant qu’elle prétend en principe à la connaissance totale et qu’elle hasarde des conclusions qui exigeraient des connaissances suprasensibles et proprement intellectives qu’elle rejette de parti pris ; en d’autres termes, les fondements de cette science sont faux parce que, au point de vue « sujet », elle remplace l’Intellect et la Révélation par la raison et l’expérience – comme s’il n’était pas contradictoire de prétendre à la totalité sur une base empirique -, et qu’au point de vue « objet », elle remplace la Substance par la seule matière tout en niant le Principe universel ou en le réduisant à la matière ou à quelque pseudo-absolu dépourvu de tout caractère transcendant.