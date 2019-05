La France n’appartient pas aux Français (gilets blacks à Orly) : on le savait, merci !

Des centaines de migrants « Black Vest » s’emparent du terminal de l’aéroport de Paris: « La France n’appartient pas aux Français! »

Hier, des centaines de migrants sans papiers ont pris le contrôle du terminal 2 de l’aéroport Charles de Gaulle à Paris, en France. Environ 500 migrants ont saisi le terminal.

«La France n’appartient pas aux Français! Tout le monde a le droit d’être ici! », Entend une personne crier dans un haut-parleur. La manifestation a été organisée par le groupe de soutien aux migrants » La Chapelle Debout « , qui a déclaré que ses membres s’appelaient eux-mêmes « Black Vests ». Le groupe intervient dans le «mouvement des vestes jaunes» du pays, qui dure depuis plusieurs mois et porte sur les réformes fiscales. Les citoyens français sont tenus de porter un gilet jaune dans leur véhicule en cas d’urgence. ( source )

Une personne qui réfléchit a pris une vidéo, qui a été largement partagée sur Twitter.

#Update: Just in – This situation is still ongoing and the 400 undocumented immigrants from Africa are still occupying the terminal 2, of the Charles de Gaulle Airport in #Paris. And are refusing to leave until they speak to prime minister Édouard Philippe. #France

#Update: Just in – Video of the moment these 400 African illegal immigrants stormed in the terminal of the Charles de Gaulle Airport in #Paris. #France

Voici une vidéo de suivi.

#Breaking: Just in – Reports that undocumented immigrants are protesting in the Charles de Gaulle Airport in #Paris right now and won't let people board their flights until they meet and talk with with the prime minister Édouard Philippe of #France, Riot CRS police on the scene.

Les migrants préviennent que cela ne s’arrêtera pas là.

Le groupe organisé a publié une déclaration officielle et averti que ce ne serait pas le dernier effort de ce type.

Dans une déclaration officielle, le groupe a demandé à rencontrer le Premier ministre, Edouard Philippe, au sujet de la politique d’asile du pays et des dirigeants d’Air France. Ils ont exigé que la compagnie aérienne «arrête toute participation financière, matérielle, logistique ou politique aux expulsions». Plus tard dimanche, une délégation d’Air France a rencontré le groupe, a déclaré un membre au journal local Le Parisien . Un migrant qui a pris part à la manifestation a averti que ce ne serait pas la dernière. « Nous avons ciblé Air France, et d’autres actions suivront », a-t-il déclaré au journal. ( source )

Tous les migrants impliqués semblent avoir un fil conducteur.

#Update: Just in – The undocumented immigrants are only occupying the terminal 2 of the Charles de Gaulle Airport in #Paris, and these flights have now been delayed until further notice. Reports that CRS riot police is going to take action some outlets says.

#Update: Just in – All of these undocumented immigrants are from African decent, and are demanding that prime minister Édouard Philippe, will give all of them permanent legal status and papers to stay in #France. And saying we will not leave Charles de Gaulle Airport in #Paris.

Quel précédent incroyablement dangereux

Les migrants auraient refusé d’autoriser les passagers à monter à bord de leurs avions jusqu’à ce que leurs demandes soient satisfaites. Ils ont été retenus par la police anti-émeute mais ont en fait rencontré un représentant d’Air France.

Quel genre de précédent cela crée-t-il? Un tweet suggère même que «le Premier ministre Édouard Philippe a cédé à leurs demandes et leur a donné un statut juridique permanent, bien que cela n’ait pas été confirmé» ( source ).

#Update: And here are they screaming give us all the papers we need and stop the deportation of our friends, at the Charles de Gaulle Airport in #Paris. and demand prime minister Édouard Philippe, will give all of them permanent legal status to stay in #France.

#Breaking: Just in – The situation around the Charles de Gaulle Airport in #Paris has ended, when 400 illegal African immigrants stormed the terminal and demanded from prime minister Édouard Philippe, will give all of them permanent legal status to stay in #France.

Cela signifie que vous pouvez aller dans un pays étranger et faire des demandes et que les gens vont réellement écouter. Les gens vont effectivement capituler devant vos demandes dans un endroit où vous vous trouvez par la grâce du gouvernement local. S’il y avait le moindre doute sur le fait qu’il y aurait plus de sièges de ce type, je pense que nous pouvons nous en tenir à cela maintenant. Nous n’avons pas vu la fin des gilets noirs

Je ne suis pas contre les personnes qui migrent vers d’autres pays. Je l’ai fait moi-même et j’ai ramené mes enfants dans mon propre pays. Mais il y a des processus. Ce n’est pas un de ces processus.

À l’heure actuelle, des rapports indiquent que le siège est terminé. Il n’y a pas de rapports d’arrestations.

La France n’appartient pas aux Français, en effet.