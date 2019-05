La hiérarchie maquereau-catho fait sa chasse à Salvini en Italie. « Beaucoup au Vatican ont oublié Dieu et s’attendent à ce que tout le monde fasse de même », commente Antonio Socci. Par notre dévouée amie Béatrice…





On peut critiquer Matteo Salvini, comme tous les politiciens. Mais aujourd’hui, nous sommes face à une diabolisation de la personne jamais vue auparavant. Salvini semble être l’obsession collective de l’élite. C’est une fixation, surtout dans les médias. Le parti de la diabolisation semble être agité par la volonté de l’estropier et d’empêcher la Ligue de gagner.

Mais ce qui est le plus déconcertant, c’est que ce « parti de la diabolisation » (on peut parler dans certains cas de « parti de la haine ») a identifié son leader moral et politique dans un évêque qui devrait s’occuper des choses du Ciel, un évêque qui n’est même pas italien et qui est à la tête d’un État étranger, à savoir Giorgio Mario Bergoglio.

Depuis des semaines, Bergoglio est en campagne électorale sous les applaudissements des médias. Avant tout sur le thème des migrants.

Indépendamment du fait que finalement, les départs ayant été bloqués, on assiste à un effondrement en chute libre du nombre de victimes en mer, il continue à bombarder pour forcer l’Italie à céder à une émigration massive (mais il n’en accepte aucune au Vatican). Chaque jour, il fait son meeting. Hier, Lucia Annunziata [journaliste de la télévision italienne] a elle aussi célébré «l’opposition du Pape Bergoglio» à Salvini.

Il est curieux que le front anti-Salvini qui l’acclame – composé en grande partie de laïcistes, anticléricaux, athées, communistes et post-communistes – reconnaisse avec enthousiasme «le rôle de véritable opposant à un monarque théocratique». Ils ont restauré le pape roi, et bye bye la laïcité de l’Etat et le Concordat.

Pourtant, en tant que pasteur de l’Église universelle, Bergoglio aurait bien d’autres choses à faire. A commencer par la crise de la foi: en Italie, par exemple, un sondage récent parle d’un effondrement de 7% des croyants au cours des cinq dernières années (ses propres années).

Sans parler des persécutions subies par les chrétiens. Ces jours derniers, il n’y a pas eu seulement le massacre des chrétiens dans les églises du Sri Lanka, à la messe de Pâques (des dizaines d’enfants massacrés). « Il Foglio » a titré: «C’est une guerre mondiale contre les chrétiens. Canada, Afrique, Asie, Moyen-Orient: une semaine de christianophobie islamiiste».

Mais Bergoglio n’a pas entendu : il devait faire sa campagne électorale contre Salvini (avec des Roms ou des migrants). Et son bras droit vêtu de pourpre devait jouer à l’électricien dans un immeuble occupé de Rome.

Du reste, Bergoglio ne veut pas entendre parler de chrétiens persécutés par les islamistes et les communistes (il a pratiquement remis au régime chinois l’Eglise qui avait résisté à la persécution). Il ne critique jamais les islamistes et les communistes. C’est aux chrétiens qu’il réserve des critiques très féroces et même des insultes (une longue liste a été dressée).

Vittorio Sgarbi soupçonne que Bergoglio est athée. Pour notre part, nous l’ignorons. Il est certain qu’il préfère s’occuper de politique plutôt que de Dieu. Une politique d’extrême-gauche qui, par exemple, lui permet de recevoir au Vatican des mouvements comme le Centre social Leoncavallo, mais pas les catholiques de la Journée de la famille ou de la « Marche pour la vie », qui sont écœurés.



La Ligue est l’un des partis les plus sensibles aux questions catholiques. Mais selon « Il Fatto [quotidiano – un quotidien de… gauche] », Bergoglio a dit à propos de Salvini: «Je ne peux et ne veux pas lui serrer la main». Au catholique Salvini, non. En revanche, il a serré la main, publiquement, à Emma Bonino qui – comme nous le savons – est laïciste, ultra-abortistique et anticléricale. Bergoglio est même allé jusqu’à désigner Bonino et Napolitano «parmi les grands de l’Italie d’aujourd’hui».

Malgré son obsession pour le pouvoir (typique du pire courant jésuite), il convient de souligner que, d’habitude, les leaders que Bergoglio soutient coulent. Il est entré dans les élections présidentielles américaines a gamba tesa (*) contre Trump et Trump a gagné, battant la laïciste Hillary Clinton. Il était notoirement contre Macrì en Argentine et Bolsonaro au Brésil, qui l’ont emporté tous les deux. En Colombie, une autre défaite. Le PD lui-même a obéi à l’invective bergoglienne sur les migrants, qui ont débarqué par milliers en Italie, et il est sorti en morceaux des élections de 2018.

Hier, le bras droit de Bergoglio, le Père Spadaro a lancé une invective horrifiée contre Salvini parce qu’il a exhibé un chapelet lors de la manifestation à Milan (Bergoglio préfère Bonino et Napolitano qui ont d’autres bannières).

Mais Spadaro, qui élimine Dieu de la politique en interdisant les chapelets et les crucifix, oublie que ce pays a été gouverné pendant un demi-siècle par un parti qui se définissait « chrétien » et dont le symbole portait une croix. Un parti que l’Église a beaucoup soutenu. « Chrétien » est aussi le nom donné au parti de Merkel. Et aux États-Unis, les présidents jurent sur la Bible.



Beaucoup au Vatican ont oublié Dieu et s’attendent à ce que tout le monde fasse de même. Mais les catholiques ne veulent pas trahir leur foi et leurs valeurs.

A un Bergoglio qui fait des déclarations déplaisantes (y compris sur Jésus) et fait de la politique de gauche, la plupart des catholiques préfèrent Salvini qui invoque Notre Dame pour protéger l’Italie et l’Europe et qui chérit l’enseignement de Jean Paul II et Benoît XVI. Ce sont eux la vraie Église.



* * *



(*) Expression du jargon footballistique, entrare a gamba tesa signifie «tacler l’adversaire». Par extension, dans le langage courant, l’expression indique un coup bas, une action déloyale