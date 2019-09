Oscar Wilde et la pauvreté réelle du monde moderne dans Dorian Gray

Oscar Wilde et la pauvreté réelle du monde moderne

Wilde avait saisi la misère réelle du monde moderne. Ce monde est sale, vétuste, escroc, dépourvu des trésors, d’espace, de richesses. N’importe quel récit de l’antiquité vous montre les énormes richesses des empires orientaux, par exemple rassemblées par les généraux d’Alexandre. N’importe quel empire moghol vous décrit des rois dotés de richesses fabuleuses. N’importe quelle Flandre, n’importe quelle Bourgogne de notre renommé Charles le téméraire est plus riche, plus pure et plus dotée que la Bourgogne misérable d’aujourd’hui. On ne s’en rend plus compte, la stupidité ayant accompagné cette entropie matérielle qui a nécessairement accompagné la putréfaction spirituelle de ce monde postchrétien. Aujourd’hui on estime une fortune n’importe quoi, la vraie valeur du monde ayant disparu. Ce sera deux millions d’euros le cent mètres carrés remodelé avec vue sur bagnoles !

Oscar Wilde écrit donc dans Dorian Gray :

« Hall décrit Henry VIII allant à la Tour avant son couronnement, comme portant « un pourpoint rehaussé d’or, le plastron brodé de diamants et autres riches pierreries, et autour du cou, un grand baudrier enrichi d’énormes balais ».

Les favoris de Jacques Ier portaient des boucles d’oreilles d’émeraudes retenues par des filigranes d’or. Édouard II donna à Piers Gaveston une armure d’or rouge semée d’hyacinthes, un collier de roses d’or serti de turquoises et un heaume emperlé… Henry II portait des gants enrichis de pierreries montant jusqu’au coude et avait un gant de fauconnerie cousu de vingt rubis et de cinquante-deux perles. Le chapeau ducal de Charles le Téméraire, dernier duc de Bourgogne, était chargé de perles piriformes et semé de saphirs. Quelle exquise vie que celle de jadis ! Quelle magnificence dans la pompe et la décoration ! Cela semblait encore merveilleux à lire, ces fastes luxueux des temps abolis !…

Le roi de Ceylan allait à cheval par la ville avec un gros rubis dans sa main, pour la cérémonie de son couronnement. Les portes du palais de Jean-le-Prêtre étaient faites de sardoines, au milieu desquelles était incrustée la corne d’une vipère cornue, ce qui faisait que nul homme portant du poison ne pouvait entrer. Au fronton, l’on voyait deux pommes d’or dans lesquelles étaient enchâssées deux escarboucles de sorte que l’or luisait dans le jour et que les escarboucles éclairaient la nuit(…).

Dans l’étrange roman de Lodge « Une perle d’Amérique » il est écrit que dans la chambre de la reine, on pouvait voir « toutes les chastes femmes du monde, vêtues d’argent, regardant à travers de beaux miroirs de chrysolithes, d’escarboucles, de saphirs et d’émeraudes vertes ». Marco Polo a vu les habitants du Cipango placer des perles roses dans la bouche des morts(…). »

Enfin, cerise sur le gâteau-zombi, l’esprit de collection :

« Il recueillit de tous les coins du monde les plus étranges instruments qu’il fut possible de trouver, même dans les tombes des peuples morts ou parmi les quelques tribus sauvages qui ont survécu à la civilisation de l’Ouest, et il aimait à les toucher, à les essayer. »