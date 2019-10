Situation épouvantable qui échappe à la masse volontaire ou simplement distraite. Lecteurs, évitons le désespoir et l’inconscience de l’insipiens. Comment Nicolas Bonnal découvrit Cassien…

Comment Nicolas Bonnal découvrit Cassien

Grâces soient rendues au grand universitaire et chercheur des années quarante Jean Frappier…

Cette révélation solaire du vieil homme dont l’origine païenne ne fait aucun doute s’affirme au cours du duel de Lancelot et Gauvain : « Selon le phénomène habituel, il bondit sur Lancelot si rapidement qu’il ne paraissait pas avoir donné un seul coup d’épée de la journée, tant il se montrait agile et léger ». Gauvain, en dépit de la protection sacrée dont il est le bénéficiaire, mourra en deux temps (frappé une fois par Lancelot, l’autre à la bataille fatale de Salesbières) d’une blessure symbolique à la tête.

C’est que Midi marque un instant sacré, un solstice momentané, un arrêt du mouvement cyclique, qui irrésistiblement va reprendre sa course, faisant basculer la lumière dans le déclin et le crépuscule. L’après-midi (la siesta…) est le domaine de l’acédie monastique aussi, phénomène étudié jadis par le grand Cassien. Offrant une brève image de l’éternité, le Midi de Gauvain ne peut pas durer ; il est un prélude au « crépuscule de l’occident » qui va s’incarner dans la destruction de la chevalerie arthurienne et hyperboréenne.

2)

Citons Cassien, bienheureux observateur et étudiant de l’acédie :

« Notre sixième combat est contre la paresse, qui est un ennui, un engourdissement du cœur ; elle a par conséquent beaucoup de rapport avec la tristesse, et elle attaque surtout les religieux qui vivent dans l’inconstance et l’isolement. C’est l’ennemi le plus dangereux et le plus acharné des solitaires ; il les tourmente principalement vers l’heure de sexte, et leur donne alors comme une sorte de fièvre réglée qui allume, dans leur âme malade, les plus violentes ardeurs. Aussi quelques Pères l’ont-ils appelée le démon de midi, dont il est parlé au psaume (25)».

Ainsi, Lancelot, en voyant le roi Arthur assiéger son château, « fut affligé au point de ne savoir que faire, non qu’il éprouvât de la peur pour lui-même, mais parce qu’il chérissait le roi ». Alexis de Tocqueville, qui souligne dans De la démocratie en Amérique, combien la fatalité nous emporte aux siècles démocratiques, verrait là une explication de l’importance pour notre époque du mythe du Graal : la destruction de la classe aristocratique, qui défendait la haute culture et empêchait jusqu’alors l’écrasement de tous sous un pouvoir à la fois despotique et doux. La reine quant à elle « se désole lamentablement tout en se blâmant et en maudissant sa conduite, du fait qu’elle aurait dû aimer et chérir entre tous celui qu’elle avait repoussé et éloigné d’elle ». Tous conscients d’avoir manqué à leur devoir, les coupables se nourrissent continuellement et tristement de remords.

À la cour du roi Arthur, le spectacle est pire encore : « Le roi est abattu et refuse de parler », lorsqu’il apprend la trahison de la reine. À la nouvelle de la mort de son neveu, tué par Lancelot, « il manifestait une douleur sans bornes, et, tout en pleurant, parcourait le lieu de la bataille ».